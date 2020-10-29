Фаворит в президенты "Барселоны" задумал воссоединить Гвардиолу и Месси

Фаворит на вакантную роль президента "Барселоны" Викор Фонт объявил о своих планах воссоединить Хосепа Гвардиолу и Лионеля Месси — но не в "Манчестер Сити", а в каталонском клубе.

Сумев предотвратить уход Месси в минувшее трансферное окно, на текущей неделе Хосеп Бартомеу все же покинул пост президента "Барселоны". Это случилось после многих месяцев критики, которой подвергалось руководство клуба с "Ноу Камп".



Следующим летом у Месси истекает контракт, и ничто не помешает Лионелю уйти в "Сити", однако Фонт собирается не только это предотвратить, но и вернуть из Манчестера Гвардиолу.



"Нам в "Барселоне" повезло, что мы придерживаемся стиля игры, который нам привил Йохан Кройф. Не только в первой команде, но и на всех уровнях академии, поэтому фанаты "Барселоны" — это лучшие профессионалы, кто знает о нашем стиле".



"Люди вроде Пепа Гвардиолы, Хави Эрнандеса, Андреса Иньесты, Карлеса Пуйоля сейчас не работают в "Барсе", никто из них. Нам нужно вернуть их и возложить на них правильные обязанности, потому что не каждый способен играть роль за пределами поля".



"Делая это, мы должны убедиться, что наш проект остается очень конкурентноспособным, потому что это единственное, в чем нуждается Месси. Ему нужен проект, который будет стремиться выиграть Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Это должно быть целью для любого руководства "Барсы", не так ли?"



"У меня нет сомнений, что в случае нашего прихода к власти "Барселона" сможет сохранить Месси", — сообщил Фонт Sky Sports.