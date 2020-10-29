Моуриньо уверен, что смена Соном агентов не повлияет на новый контракт

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверен, что смена Сон Хен Мином своих представителей не окажет влияния на переговоры о новом контракте с нападающим.

С недавних пор интересы Сона представляет спортивное подразделение агентства голливудских талантов CAA Base, другим клиентом которого является сам Моуриньо.



Однако Жозе призывает не искать в этом скрытого смысла и думать, что теперь переговоры пойдут быстрее.



"Это не мое дело. Меня не волнует, кто представляет интересы игроков. Меня лишь волнует, что игроки могут давать мне на поле".



"Агентство Сонни отвечает за мои имиджевые права и коммерческую работу за пределами моей должности и только. Ничего кроме. Большинство моих игроков даже не знают, кто их агенты".



"Что касается будущего Сонни, то я не знаю. Я лишь могу сказать, что он почувствует большой коммерческий эффект, потому что это очень, очень важное агентство мирового масштаба".



"Что касается его контракта, то я не переживаю. У него остается еще три года от действующего, у него отличные отношения с мистером Леви и отличные люди, которые представляют его. Убежден, рано или поздно все разрешится", — цитирует Моуриньо Daily Star.