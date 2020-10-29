Виллиан рассказал, что бывает разочарован тактикой Артеты
Вингер "Арсенала" Виллиан рассказал, что у него вызывает разочарование в тактике главного тренера Микеля Артеты.
Несмотря на весь свой колоссальный опыт и успехи с предыдущим клубов "Челси", 32-летний Виллиан все равно чувствует, что Артета может научить его чему-то новому.
Тактическая дисциплина "Арсенала" во многом строже, чем Виллиан привык, однако бразилец все равно восхищается своим новым наставником.
"Это круто, это новый опыт. Я еще никогда не работал с тренером, у которого был бы такой образ мышления".
"Позиционная игра не означает, что у тебя нет свободны на поле. Ты можешь свободно двигаться, просто во многих случаях ты должен придерживаться своей позиции и следовать инструкциям, как того просит тренер, потому что так лучше для команды".
"Бывает, что из-за этого я не касаюсь мяча и испытываю разочарование, но Микель всегда говорит: "Подожди минуту, мяч обязательно придет к тебе". Я многому учусь у него", — сообщил Виллан Globo Esporte.
29.10.2020 15:00
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Конте разлива 2.0
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Что-то тухлым запахло...
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первое «разочарование» есть, ставим птичку
как же заебись что слили его
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