Виллиан рассказал, что бывает разочарован тактикой Артеты

Вингер "Арсенала" Виллиан рассказал, что у него вызывает разочарование в тактике главного тренера Микеля Артеты.

Несмотря на весь свой колоссальный опыт и успехи с предыдущим клубов "Челси", 32-летний Виллиан все равно чувствует, что Артета может научить его чему-то новому.



Тактическая дисциплина "Арсенала" во многом строже, чем Виллиан привык, однако бразилец все равно восхищается своим новым наставником.



"Это круто, это новый опыт. Я еще никогда не работал с тренером, у которого был бы такой образ мышления".



"Позиционная игра не означает, что у тебя нет свободны на поле. Ты можешь свободно двигаться, просто во многих случаях ты должен придерживаться своей позиции и следовать инструкциям, как того просит тренер, потому что так лучше для команды".



"Бывает, что из-за этого я не касаюсь мяча и испытываю разочарование, но Микель всегда говорит: "Подожди минуту, мяч обязательно придет к тебе". Я многому учусь у него", — сообщил Виллан Globo Esporte.