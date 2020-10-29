Фердинанд: "Магуайр и Линделеф недостаточно хороши для МЮ"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что со связкой из Харри Магуайра и Виктора Линделефа в центре обороны "красным дьяволам" не выиграть трофеев.
Накануне Магуайр и Линделеф помогли "Юнайтед" сохранить ворота на замке в матче Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" (5:0), несколькими днями ранее также не позволив забить "Челси" в Премьер-Лиге (0:0).
Однако игра самого дорогого защитника в мире и его шведского партнера не впечатляет Фердинанда. Рио считает эту связку слабым звеном в "Юнайтед".
"Достаточно ли они хороши? Я бы, наверное, сказал "нет", если ты пытаешься выиграть самые важные соревнования".
"Да, в прошлом сезоне у них были хорошие показатели в плане оборонительной игры, но моментами во время матчей я просто вижу, как они становятся уязвимы. Временами соперники физически доминируют над ними, особенно в плане скорости и особенно при отсутствии должной страховки, когда идет открытая игра".
"Когда идет открытая игра, когда они находятся около центральной линии поля и когда они остаются один на один или два на два, я боюсь до смерти в таких ситуациях. Когда команда выдерживает построение и находится в хорошей форме, они выглядят достойной парой", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
29.10.2020 14:00
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