Фердинанд: "Магуайр и Линделеф недостаточно хороши для МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что со связкой из Харри Магуайра и Виктора Линделефа в центре обороны "красным дьяволам" не выиграть трофеев.

Накануне Магуайр и Линделеф помогли "Юнайтед" сохранить ворота на замке в матче Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" (5:0), несколькими днями ранее также не позволив забить "Челси" в Премьер-Лиге (0:0).



Однако игра самого дорогого защитника в мире и его шведского партнера не впечатляет Фердинанда. Рио считает эту связку слабым звеном в "Юнайтед".



"Достаточно ли они хороши? Я бы, наверное, сказал "нет", если ты пытаешься выиграть самые важные соревнования".



"Да, в прошлом сезоне у них были хорошие показатели в плане оборонительной игры, но моментами во время матчей я просто вижу, как они становятся уязвимы. Временами соперники физически доминируют над ними, особенно в плане скорости и особенно при отсутствии должной страховки, когда идет открытая игра".



"Когда идет открытая игра, когда они находятся около центральной линии поля и когда они остаются один на один или два на два, я боюсь до смерти в таких ситуациях. Когда команда выдерживает построение и находится в хорошей форме, они выглядят достойной парой", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.