Скоулз сравнил Рэшфорда с Ван Нистелроем

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сравнил Маркуса Рэшфорда с бывшим нападающим "красных дьяволов" Руудом Ван Нистелроем.

Появившись на заключительные полчаса матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" накануне, Рэшфорд оформил хет-трик и помог "Юнайтед" победить со счетом 5:0.



Скоулз восхищается пробудившимся бомбардирским талантом у Маркуса, который также отметился победным голом против ПСЖ на прошлой неделе, и надеется, что 22-летний англичанин продолжит в том же духе.



"Ты начинаешь ожидать таких вещей от него. Мне понравилось, насколько беспощаден он был к сопернику сегодня вечером. Каждый раз, когда он выходил на удар, ты чувствовал, что у голкипера нет ни шанса".



"В прошлом его завершающий удар ставился под сомнение, но сегодня вечером он выглядел игроком, который сможет забить 25 голов за сезон, если сохранит этот настрой".



"Этим он напоминает Ван Нистелроя. Когда ты видишь, что он выходит на удар, ты знаешь, что мяч окажется в сетке", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.