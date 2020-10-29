Анонс матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг, 29 октября, "Тоттенхэм", "Лестер" и "Арсенал" проведут свои матчи в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

АНТВЕРПЕН — ТОТТЕНХЭМ 20:55 Онлайн-трансляция



Неделю назад разгромив ЛАСК со счетом 3:0, теперь "Тоттенхэм" постарается закрепить свой успех в выездном противостоянии с "Антверпеном", который стартовал на групповом этапе тоже с победы — 1:2 в гостях у "Лудогорца".



- Прежде эти команды никогда не встречались в еврокубках, но "Антверпен" дважды пересекался с соперниками из Англии в рамках Кубка УЕФА, победив "Астон Виллу" дома и на выезде в сезоне 1975/76 и уступив "Ньюкаслу" дома и на выезде в 1994/95.



- "Тоттенхэм" никогда не побеждал во время выездов к бельгийским командам (2 ничьи, 3 поражения). Две последних поездки сюда завершились поражениями от "Андерлехта" в сезоне 2015/16 и "Гента" в 2016/17.



- В восьми последних матчах Лиги Европы на выезде "Тоттенхэм" одержал только одну победу, одолев "Карабах" со счетом 0:1 в сезоне 2015/16 (2 ничьи, 5 поражений).



- Включая квалификацию, Жозе Моуриньо не проигрывает уже 15 матчей кряду в Лиге Европы (12 побед, 3 ничьи). Все четыре поединка этого розыгрыша турнира португальский тренер выиграл с общим счетом 15:4.



Место в стартовом составе "Тоттенхэма" было обещано набирающему форму после травмы колена вингеру Гарету Бэйлу. Яфет Танганга, Эрик Дайер и Танги Ндомбеле остались дома. Серж Орье и Стивен Бергвейн вернулись к тренировкам и могут сыграть.



АЕК — ЛЕСТЕР 20:55 Онлайн-трансляция



"Лестер" стартовал в Лиге Европы с разгромной победы над "Зарей" (3:0) и теперь встретится с АЕКом, который с таким же счетом уступил "Браге".



"Лисы" находятся в хорошей форме, подтвердив это победой 0:1 в гостях у "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги в минувший уикенд. АЕК выиграл лишь раз в своих четырех последних матчах, но сделал это в воскресенье против "Янины" (0:1).



- Это будет первая официальная встреча этих команд. АЕК проиграл все четыре последних матча с соперниками из Англии. Самый свежий из таких матчей случился на групповом этапе Лиги Европы сезона 2009/10 против "Эвертона".



- Наставник "Лестера" Брендан Роджерс противостоял АЕКу, возглавляя "Селик", в квалификации Лиги Чемпионов позапрошлого сезона. Поражение 2:1 в Афинах оставило шотландскую команду за бортом турнира.



- "Лестер" проиграл каждый из трех последних выездных матчей в еврокубках (все три — в Лиге Чемпионов сезона 2016/17).



- АЕК не знает побед дома уже 12 матчей кряду в рамках еврокубков (5 ничьих, 7 поражений, не включая квалификацию).



- Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо поучаствовал в пяти голах в четырех своих последних матчах в еврокубках.



В лазарете "Лестера" находятся Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра, Уилфрид Ндиди и Нампалис Менди, а Ислам Слимани не заявлен на Лигу Европы. Джейми Варди может выйти в старте впервые после травмы.



АРСЕНАЛ — ДАНДОЛК 23:00 Онлайн-трансляция



"Арсеналу" пришлось попотеть, чтобы одолеть в Вене "Рапид" в рамках первого тура (1:2), а теперь команду Микеля Артеты ждет домашняя встреча с "Дандолком", который неделю назад был обижен "Мольде" (1:2).



За последнюю неделю "Арсенал" и "Дандолк" успели потерпеть по поражению в своих внутренних чемпионатах — с одинаковым счетом 0:1.



- Прежде "Арсенал" еще никогда не встречался с ирландскими командами в еврокубках.



- "Дандолк" шесть раз играл против английских команд в еврокубках, лишь однажды избежав поражения — 1:1 против "Тоттенхэма" в 1981 году.



- Английские команды выиграли 11 из 12 домашних матчей против соперников из Ирландии в еврокубках (1 ничья), забив 56 голов и пропустив только пять.



- В 23 своих последних матчах Лиги Европы капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг забил 16 голов.



- "Дандолк" проиграл 15 из 18 последних матчей в еврокубках (1 победа, 2 ничьи), одолев лишь "Маккаби" из Тель-Авива в сентябре 2016.



"Арсенал" испытывает серьезные проблемы в центре обороны. Давид Луис, Роб Холдинг, Пабло Мари и Калум Чемберс травмированы, а Вильям Салиба и Сократис Папастатопулос на Лигу Европы не заявлены. Виллиан и Букайо Сака залечили небольшие болячки и готовы сыграть.