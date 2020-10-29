Анонс матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Гарет Бэйл В четверг, 29 октября, "Тоттенхэм", "Лестер" и "Арсенал" проведут свои матчи в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

АНТВЕРПЕН — ТОТТЕНХЭМ 20:55 Онлайн-трансляция

Неделю назад разгромив ЛАСК со счетом 3:0, теперь "Тоттенхэм" постарается закрепить свой успех в выездном противостоянии с "Антверпеном", который стартовал на групповом этапе тоже с победы — 1:2 в гостях у "Лудогорца".

- Прежде эти команды никогда не встречались в еврокубках, но "Антверпен" дважды пересекался с соперниками из Англии в рамках Кубка УЕФА, победив "Астон Виллу" дома и на выезде в сезоне 1975/76 и уступив "Ньюкаслу" дома и на выезде в 1994/95.

- "Тоттенхэм" никогда не побеждал во время выездов к бельгийским командам (2 ничьи, 3 поражения). Две последних поездки сюда завершились поражениями от "Андерлехта" в сезоне 2015/16 и "Гента" в 2016/17.

- В восьми последних матчах Лиги Европы на выезде "Тоттенхэм" одержал только одну победу, одолев "Карабах" со счетом 0:1 в сезоне 2015/16 (2 ничьи, 5 поражений).

- Включая квалификацию, Жозе Моуриньо не проигрывает уже 15 матчей кряду в Лиге Европы (12 побед, 3 ничьи). Все четыре поединка этого розыгрыша турнира португальский тренер выиграл с общим счетом 15:4.

Место в стартовом составе "Тоттенхэма" было обещано набирающему форму после травмы колена вингеру Гарету Бэйлу. Яфет Танганга, Эрик Дайер и Танги Ндомбеле остались дома. Серж Орье и Стивен Бергвейн вернулись к тренировкам и могут сыграть.

АЕК — ЛЕСТЕР 20:55 Онлайн-трансляция

"Лестер" стартовал в Лиге Европы с разгромной победы над "Зарей" (3:0) и теперь встретится с АЕКом, который с таким же счетом уступил "Браге".

"Лисы" находятся в хорошей форме, подтвердив это победой 0:1 в гостях у "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги в минувший уикенд. АЕК выиграл лишь раз в своих четырех последних матчах, но сделал это в воскресенье против "Янины" (0:1).

- Это будет первая официальная встреча этих команд. АЕК проиграл все четыре последних матча с соперниками из Англии. Самый свежий из таких матчей случился на групповом этапе Лиги Европы сезона 2009/10 против "Эвертона".

- Наставник "Лестера" Брендан Роджерс противостоял АЕКу, возглавляя "Селик", в квалификации Лиги Чемпионов позапрошлого сезона. Поражение 2:1 в Афинах оставило шотландскую команду за бортом турнира.

- "Лестер" проиграл каждый из трех последних выездных матчей в еврокубках (все три — в Лиге Чемпионов сезона 2016/17).

- АЕК не знает побед дома уже 12 матчей кряду в рамках еврокубков (5 ничьих, 7 поражений, не включая квалификацию).

- Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо поучаствовал в пяти голах в четырех своих последних матчах в еврокубках.

В лазарете "Лестера" находятся Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра, Уилфрид Ндиди и Нампалис Менди, а Ислам Слимани не заявлен на Лигу Европы. Джейми Варди может выйти в старте впервые после травмы.

АРСЕНАЛ — ДАНДОЛК 23:00 Онлайн-трансляция

"Арсеналу" пришлось попотеть, чтобы одолеть в Вене "Рапид" в рамках первого тура (1:2), а теперь команду Микеля Артеты ждет домашняя встреча с "Дандолком", который неделю назад был обижен "Мольде" (1:2).

За последнюю неделю "Арсенал" и "Дандолк" успели потерпеть по поражению в своих внутренних чемпионатах — с одинаковым счетом 0:1.

- Прежде "Арсенал" еще никогда не встречался с ирландскими командами в еврокубках.

- "Дандолк" шесть раз играл против английских команд в еврокубках, лишь однажды избежав поражения — 1:1 против "Тоттенхэма" в 1981 году.

- Английские команды выиграли 11 из 12 домашних матчей против соперников из Ирландии в еврокубках (1 ничья), забив 56 голов и пропустив только пять.

- В 23 своих последних матчах Лиги Европы капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг забил 16 голов.

- "Дандолк" проиграл 15 из 18 последних матчей в еврокубках (1 победа, 2 ничьи), одолев лишь "Маккаби" из Тель-Авива в сентябре 2016.

"Арсенал" испытывает серьезные проблемы в центре обороны. Давид Луис, Роб Холдинг, Пабло Мари и Калум Чемберс травмированы, а Вильям Салиба и Сократис Папастатопулос на Лигу Европы не заявлены. Виллиан и Букайо Сака залечили небольшие болячки и готовы сыграть.


Метки АЕК, Антверпен, Арсенал, Дандолк, Лестер, Лига Европы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. bushwacka 29.10.2020 13:13 # bushwacka
    Говнополитический дайджист. Довы*бывались своей солидарностью.

    Система здравоохранения Литвы находится на пороге кризиса: в больницах заканчиваются места.

    Это когда принимаешь разных АТОшников и прочих травмированных пи*дострадальцев из РБ и УКР.

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  2. lfc-krr 29.10.2020 13:02 # lfc-krr
    Стоит признать, что никто это смотреть не будет. Разве что фанаты тоттенхема.. А если Бейл еще и забьет, то на радостях выпустят в фан-сторе новый DVD со всеми голами Бейла.

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  3. meshuggah 29.10.2020 12:59 # meshuggah
    позор ландана
    херопук позор англий

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  4. narcot 29.10.2020 12:57 # narcot
    Россия выделит безвозвратно 3 млн евро на помощь молдавским фермерам, которые пострадали от засухи и пандемии

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  5. z-zidane 29.10.2020 12:54 # z-zidane
    Арсенал - Дундалк топ матч

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  6. bezviz 29.10.2020 12:42 # bezviz
    день лузеров настал, удачи им в ЛЕ))

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  7. jack-4poker 29.10.2020 12:37 # jack-4poker
    Удачи Челси и Ливерпулю в ЛЕ.
    Петушарам не удачи

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  8. scauzer11 29.10.2020 12:20 # scauzer11
    вот это бой будет Арсенал-Дандолк))

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  9. largo-winch 29.10.2020 12:11 # largo-winch
    Удачи Моуриньо!

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  10. mikkiynwa 29.10.2020 12:08 # mikkiynwa
    Удачи Тоттенхему!

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