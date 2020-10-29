Лэмпард не расстроился от того, что Абрамович с ним не встретился

Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что владелец клуба Роман Абрамович не удосужился с ним встретиться до или после матча Лиги Чемпионов против "Краснодара".

Накануне Абрамович впервые за 18 последних месяцев посетил матч "Челси", оказавшись в числе 11 тысяч зрителей, которые были допущены на стадион "Краснодара".



Как известно, Роман перестал посещать "Стэмфорд Бридж" из-за проблем с визой и предыдущий раз наблюдал за игрой "синих" еще в финале Лиги Европы против "Арсенала" в Баку в 2018 году.



И хотя российский олигарх с израильским паспортом не захотел встретиться с Лэмпардом лично, Фрэнк не видит в этом проблемы.



"Его присутствие здесь — это приятный бонус для меня и для команды. Я очень доволен тем, что мы показали хороший футбол, как мне кажется. Я всегда ощущаю поддержку владельца и клуба, присутствует он на матчах или нет".



"Пара наших работников поговорили с ним, но к моменту, когда я вышел на разминку, его здесь уже не было", — цитирует Лэмпарда BBC.