Артета жалеет, что не заявил Салиба на Лигу Европы

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что жалеет о своем решении оставить защитника Вильяма Салиба вне заявки на Лигу Европы.

В матче против "Лестера" в минувшее воскресенье Давид Луис получил травму и присоединился в лазарете к своим конкурентам по позиции в лице Роба Холдинга, Калума Чемберса и Пабло Мари.



В результате перед матчем Лиги Европы против "Дандолка" Артета может рассчитывать лишь на Габриэля Магальяэлса и Шкодрана Мустафи из числа центральных защитников, потому что Салиба не был заявлен на турнир.



"Мне очень жаль Вильяма Салиба. Поскольку у нас так было много центральных защитников, мы решили оставить его вне заявки, и мне было очень больно так поступить".



"Я надеялся, что Пабло вернется в течение двух недель, но у него случился рецидив. В результате мы не можем рассчитывать на Пабло и не можем рассчитывать на Вильяма, хотя он здоров и в форме".



"Однако, принимая такие решения, ты не можешь заранее предусмотреть все возможные сценарии", — приводит слова Артеты Sky Sports.