Венгер: "Европейская Суперлига разрушит Премьер-Лигу"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что создание Европейской Суперлиги разрушит английскую Премьер-Лигу.

Напомним, еще на прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры о создании Европейской Премьер-Лиги, участие в которой могут принять до пяти больших клубов из Англии.



А на днях, покидая пост президента "Барселоны", Хосеп Бартомеу заявил, что его клуб принял предложение войти в Европейскую Суперлигу.



Венгер сомневается, что топ-клубы Премьер-Лиги стоят за созданием Европейской Суперлиги, потому что в первую очередь это ударит именно по английскому чемпионату, чьи деньги и популярность вызывают зависть у многих.



"Я не верю, что Европа к этому готова. Сейчас мы наблюдаем период превосходства Премьер-Лиги. Этот же проект хочет забрать превосходство себе".



"Другие лиги уже пытались лишить Премьер-Лигу ее преимущества. Лучший способ для них — создать Европейскую Лигу. Это бы означало разрушение Премьер-Лиги на корню".



"Если они договорятся с большим английскими клубами, так и будет", — сообщил Венгер The Guardian.