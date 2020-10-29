Лэмпард может сменить штатного пенальтиста "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил, что может изменить штатного пенальтиста команды после промаха полузащитника Жоржиньо в матче Лиги Чемпионов против "Краснодара".

В свойственной себе манере подпрыгнув перед прыжком, Жоржиньо обманул голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова, но мяч направил только в штангу. Правда, этот промах не помешал "синим" победить со счетом 0:4 в среду вечером.



Также Жоржиньо допустил осечку с 11-метровой отметки в матче Премьер-Лиги с "Ливерпулем" в прошлом месяце, и это наводит Лэмпарда на мысли о том, чтобы доверить право исполнять пенальти кому-нибудь другому — например, нападающему Тимо Вернеру, который с этим четко справился на 76-й минуте против "Краснодара".



"За свою карьеру у Жоржиньо невероятно высокий процент реализованных пенальти".



"Мне кажется, когда ты исполняешь так много пенальти, у тебя может быть период, когда ты не реализуешь один из них или даже два. Я сам проходил через это как игрок".



"У меня совершенно нет проблем с его манерой исполнения пенальти, учитывая его успех в этом деле, но также я знаю, что Тимо Вернер очень способен исполнять пенальти, как мы в этом убедились".



"У нас есть и другие игроки, способные бить пенальти, поэтому позже я поговорю с игроками, и мы посмотрим, как нам быть дальше. Однако у нас в клубе есть хорошие пенальтисты", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.