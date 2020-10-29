Моуриньо: "Бэйл готов летать"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что вингер Гарет Бэйл приближается к своей лучшей форме и вскоре будет летать по футбольному полю.

С момента своего перехода из "Реала" на правах аренды Бэйл сыграл лишь 80 минут за "шпор", причиной чему стала травма колена.



Однако накануне матча Лиги Европы против "Антверпена" Моуриньо пообещал Гарету место в стартовом составе и сообщил, что 31-летний валлиец вскоре сможет разрывать соперников.



"Бэйл, наконец, играет, и у нас есть не только ощущение, но и подтверждающие это данные, что Бэйл приближается к своей лучшей форме".



"Он очень упорно работает, и он отличный пример для каждого. Будучи таким большим игроком, он съездил к "Бернли", весь матч провел на скамейке и не сыграл ни минуты".



"Его поведение как парня, для которого интересы команды превыше всего, невероятно. Его поведение как парня, которому неравнодушен "Тоттенхэм", удивительно. И он на подходе. Я вижу это просто своими глазами, но у меня также есть научные данные о том, что он на подходе, и он очень, очень хорошо работает".



"Он прибавляет и прибавляет значительно, и я думаю, завтра мы уже сможем увидеть игру хорошего уровня в исполнении Гарета. Надеюсь, он будет летать, потому что он очень упорно работал", — цитирует Моуриньо Sky Sports.