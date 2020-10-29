Худшие опасения насчет травмы Фабиньо не подтвердились

"Ливерпуль" смог вздохнуть с облегчением после углубленного обследования полузащитника Фабиньо.

Болельщики "Ливерпуля" и главный тренер Юрген Клопп возлагали огромные надежды на Фабиньо после того, как Виргил Ван Дейк повредил крестообразные связки колена и выбыл на многие месяцы.



Однако в матче Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" в минувший вторник травмировался и сам Фабиньо, вынужденно переведенный в центр обороны.



"Это точно последняя вещь, которая нам была нужна", — в сердцах заявил Клопп после победы со счетом 2:0.



По информации Daily Mirror, в среду утром Фабиньо прошел углубленное обследование в госпитале с опасениями, что мог получить надрыв задней поверхности бедра третьей степени.



Если бы худшие опасения подтвердились, Фабиньо остался бы без футбола на срок до шести месяцев, что стало бы тяжелейшим ударом по "красным" в свете длительного отсутствия Ван Дейка.



Однако доктора обнаружили, что повреждение не так серьезно и соответствует только первой или второй степени. Это означает, что Фабиньо будет готов вернуться на поле сразу после ближайшего международного перерыва.



Таким образом, отсутствие 27-летнго бразильца может ограничиться тремя матчами — против "Вест Хэма" и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, а также против "Аталанты" в Лиге Чемпионов между ними.



Что касается Жоэля Матипа, то он едва приступил к легким тренировкам, и Клопп может поберечь камерунца в ближайшем матче против "Вест Хэма".