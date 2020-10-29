У Алекса Теллеса выявлен коронавирус

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес пропустил матч Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" после положительного теста на коронавирус.

С момента своего перехода из "Порту" за 15.4 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна Теллес сыграл только один матч за "Юнайтед" — против ПСЖ на прошлой неделе.



Алекс так хорошо проявил себя в Париже, что многие ожидали увидеть 27-летнего бразильца и в матче на "Олд Траффорд" в среду вечером.



Однако Теллес даже не попал в число запасных на матч второго тура группового этапа, и после победы со счетом 5:0 главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер объяснил это.



"У Теллеса был выявлен коронавирус, поэтому он отсутствует уже несколько дней. Однако никаких симптомов, поэтому с ним все будет в порядке. Он скоро вернется", — сообщил Сульшер MUTV.