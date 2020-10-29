Лэмпард: "Зийеш напомнил о себе"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил вингера Хакима Зийеша после победы 0:4 над "Краснодаром" в Лиге Чемпионов.

"Челси" оформил приобретение Зийеша у "Аякса" еще зимой, однако из-за полученной в предсезонном матче травмы колена Хаким впервые появился в стартовом составе "синих" только в среду вечером на юге России.



Забив один из четырех голов "Челси", 27-летний Зийеш, как кажется Лэмпарду, "напомнил о себе", а также показал долю от того, на что способен.



"Думаю, он сыграл очень, очень хорошо, если учесть, что он не выходил в стартовом составе с марта, когда завершилась голландская лига".



"Мне не терпелось увидеть его на поле. Он сам, я и все мы были разочарованы, когда он получил травму и пропустил начало сезона".



"Я знал, что мы купили игрока, который обладает мастерством и умеет принимать мяч, раздавать передачи и создавать голы. Я убедился в этом еще по тренировкам, и сегодня мы увидели проблески этого. Он будет становиться только лучше".



"Мы выпустили его, чтобы он сделал свою работу. Возможно, люди его слегка забыли, потому что мы купили его в январе, а начало сезона он пропустил. Но сегодня он определенно напомнил о себе", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.