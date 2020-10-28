Барнс считает, что Жота не заслуживает места в старте "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что Диогу Жота пока не заслуживает места в стартовом составе "красных".

Жота забил уже три гола в восьми матчах за "Ливерпуль" после своего перехода из "Вулверхэмптона" стоимостью 45 миллионов фунтов в прошлом месяце, в том числе победный против "Мидтьюлланда" накануне.



Кому-то кажется, что Диогу сделал весомую заявку на то, чтобы играть в стартовом составе, но Барнс убежден, что 23-летний португалец должен остаться джокером.



"В данный момент Диогу Жоте не вытеснить никого из основной тройки нападения, но он стучится в дверь".



"Если он продолжит в том же духе, как начал сезон, он подвергнет давлению трио нападающих, а конкуренция — это хорошая вещь для команды".



"Если прежде кто-либо один из тройки нападающих надолго выбывал с травмой, ты начинал переживать, потому что Джердан Шакири и Дивок Ориги недостаточно хороши, но теперь, после появления Жоты, у меня нет сомнений, что он сможет выходить в стартовом составе и играть так же хорошо, как и трое основных нападающих".



"Его купили за 45 миллионов фунтов, но это никак не влияет на то, сидит он на скамейке или выходит в старте. Люди могу жаловаться, что игрок за 45 миллионов фунтов сидит на скамейке, но если ты введешь его в стартовый состав вместо Мо Салаха, тогда у тебя на скамейке будет сидеть игрок за 80 миллионов фунтов".



"Если команда хочет обладать сильным составом, тогда ты должен тратить деньги, и цена, на мой взгляд, не имеет значения", — цитирует Барнса Goal.