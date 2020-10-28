Мустафи не отказывался от нового контракта с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи опроверг слухи о том, что он отказался от нового контракта с лондонским клубом и решил уйти.

На днях издание Football.London сообщило, что Мустафи отверг предложение "Арсенала" о новой сделке и уведомил о намерении покинуть "Эмирейтс" в конце сезона свободным агентом.



Однако на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против "Дундалка" 28-летний немец рассказал, что переговоры о продлении сотрудничества даже не начинались, но он открыт к идее остаться.



"Когда я решил перейти в "Арсенал", я так поступил, потому что уважаю клуб. Это огромный клуб, и если я смогу остаться в "Арсенале", это, конечно, будет многое значить для меня".



"В конце концов в предыдущие три месяца для меня важнее всего было вернуться после травмы, чтобы снова играть и помогать своей команде".



"Когда ты проведешь несколько матчей, тогда можно будет подумать и о своем будущем, но в данный момент мне сложно что-либо сказать, потому что в предыдущие месяцы я не думал об этом — я лишь хотел вернуться как можно скорее".



"Я пропустил ряд важных матчей за последние месяцы, и я просто хотел поскорее вернуться и снова играть. Когда придет время, я подумаю о том, что будет дальше. Надеюсь, у нас будут кое-какие новости для вас".



"В данный момент я просто рад, что вернулся после трех долгих месяцев отсутствия с травмой. Я просто рад, что вернулся и снова могу играть".



"Мы еще ни о чем не говорили, и мне нечего вам сказать, парни".



"Сейчас мне важно просто сыграть несколько матчей, войти в игровой ритм, а там станет видно", — цитирует Мустафи Evening Standard.