"Бернли" будет продан за 200 миллионов фунтов

Египетский бизнесмен Мохамед Аль-Кашаши близок к приобретению "Бернли" за 200 миллионов фунтов.

По информации Daily Mirror, Аль-Кашаши и спортивный юрист Крис Фарнелл согласовали условия сделки с президентом "Бернли" Майком Гарликом и подписали необходимые документы.



Кроме того, Аль-Кашаши и Фарнелл уже предоставили гарантийное письмо о наличии необходимых средств и сейчас проходят стандартную проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала.



Миллионер Аль-Кашаши, сделавший свое состояние на продуктах питания, вел переговоры о приобретении "бордовых" более года. Прежде Мохамед был заинтересован в покупке "Чарльтона", но затем решил замахнуться на клуб Премьер-Лиги.



Прежде Гарлик говорил, что его клуб тяжело переживает пандемию коронавируса и открыт к инвестициям. В минувшее трансферное окно клуб с "Терф Мур" потратил всего 1 млн. фунтов, пригласив Дейла Стивенса из "Брайтона".



"Бернли" ожидает, что из-за коронавируса клуб недосчитается 50 млн. фунтов. Это колоссальный удар по такой скромной организации, которой являются "бордовые".