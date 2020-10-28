Глеб вспомнил, как плакал перед Венгером

Бывший полузащитник "Арсенала" Александр Глеб признался, что плакал, когда разговаривал с Арсеном Венгером перед своим переходом в "Барселону".

В период с 2005 по 2008 год Глеб сыграл 130 матчей за "канониров", являясь ключевым игроком команды и любимчиком фанатов.



Александр признается, что был счастлив в "Арсенале", однако "Барселона" вскружила ему голову и заставила принять решение, о котором он впоследствии пожалел, провалившись в каталонском клубе.



"Я не понимаю. Я до сих пор не имею понятия, почему это произошло и почему я принял это решение".



"Конечно, в тот момент "Барселона" была лучшей командой в мире, но я был очень счастлив в "Арсенале". Я выступал в Премьер-Лиге, великолепном чемпионате, и у меня было все. Я не понимаю, почему ушел".



"Конечно, "Барса" была лучшей командой в то время, и каждый хочет попробовать что-нибудь новое, но я был на 100 процентов счастлив в "Арсенале".



"Я плакал, когда разговаривал с Арсеном. Мы поговорили во время каникул, незадолго до моего ухода, и он сказал, что хочет сохранить меня и что я важен для него".



"Я плакал. В тот момент я не знал, что мне делать", — цитиурует Глеба Daily Mail.