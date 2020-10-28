Нагельсманн: "Смотрел почти каждый матч "Юнайтед" по телевизору"

Юлиан Нагельсманн Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн признался в симпатиях к "Манчестер Юнайтед".

33-летний Нагельсманн считается одним из самых талантливых и прогрессивных тренеров новой волны. Согласно слухам, виды на Юлиана имеют многие европейские топ-клубы, включая "Юнайтед" и их соседи из "Манчестер Сити".

Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против "красных дьяволов" немецкий специалист дал ясно понять, какой клуб ближе всего его сердцу.

"Я никогда не играл матчи на "Олд Траффорд" и даже не был там прежде. Это будет замечательный опыт".

"Я видел много матчей "Юнайтед" на "Театре Мечты" по телевизору. Прекрасно, что я смогу побывать на этом стадионе".

"Вспомнить хотя бы финал между "Баварией" и "Манчестер Юнайтед", когда забил Оле Гуннар Сульшер. Райан Гиггз провел много больших матчей за "Манчестер Юнайтед". Как и Пол Скоулз, Рууд Ван Нистелрой... 10 лет назад, когда я был моложе и все еще сам играл в футбол, я смотрел почти каждый матч "Юнайтед".

"Я смотрел не только английский футбол, но также Серию А, Примеру. Я хотел стать профессионалом, поэтому мне было важно смотреть и учиться, что делают лучшие игроки в Европе".

"Сэр Алекс Фергюсон провел длинную и успешную карьеру в "Манчестер Юнайтед", и за ним тоже было интересно наблюдать. За теми изменениями, которые он проводил от сезона к сезону".

"Я знаю, что в этот раз фанатов на стадионе не будет, и это сложно. С фанатами это был бы еще более впечатляющий опыт. Но если мы победим на "Театре Мечты", это будет идеально", — цитирует Нагельсманна Daily Mail.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Нагельсманн, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 432

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  1. superperez101 28.10.2020 18:41 # superperez101
    дежурная лесть

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  2. superglor 28.10.2020 18:10 # superglor
    > "Я видел много матчей "Юнайтед" на "Театре Мечты" по телевизору.

    > "Вспомнить хотя бы финал между "Баварией" и "Манчестер Юнайтед"

    На финале Бавария - МЮ ему было 12 лет, что он там вспомнить собрался? Как ему мамка подсрачник дала и сказала пора идти спать?

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  3. kos9k 28.10.2020 18:07 # kos9k
    Не зря же он красит ногти))

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  4. jirrort 28.10.2020 18:05 # jirrort
    Ну не матчи лузерпука же смотреть

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