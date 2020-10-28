Нагельсманн: "Смотрел почти каждый матч "Юнайтед" по телевизору"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн признался в симпатиях к "Манчестер Юнайтед".

33-летний Нагельсманн считается одним из самых талантливых и прогрессивных тренеров новой волны. Согласно слухам, виды на Юлиана имеют многие европейские топ-клубы, включая "Юнайтед" и их соседи из "Манчестер Сити".



Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против "красных дьяволов" немецкий специалист дал ясно понять, какой клуб ближе всего его сердцу.



"Я никогда не играл матчи на "Олд Траффорд" и даже не был там прежде. Это будет замечательный опыт".



"Я видел много матчей "Юнайтед" на "Театре Мечты" по телевизору. Прекрасно, что я смогу побывать на этом стадионе".



"Вспомнить хотя бы финал между "Баварией" и "Манчестер Юнайтед", когда забил Оле Гуннар Сульшер. Райан Гиггз провел много больших матчей за "Манчестер Юнайтед". Как и Пол Скоулз, Рууд Ван Нистелрой... 10 лет назад, когда я был моложе и все еще сам играл в футбол, я смотрел почти каждый матч "Юнайтед".



"Я смотрел не только английский футбол, но также Серию А, Примеру. Я хотел стать профессионалом, поэтому мне было важно смотреть и учиться, что делают лучшие игроки в Европе".



"Сэр Алекс Фергюсон провел длинную и успешную карьеру в "Манчестер Юнайтед", и за ним тоже было интересно наблюдать. За теми изменениями, которые он проводил от сезона к сезону".



"Я знаю, что в этот раз фанатов на стадионе не будет, и это сложно. С фанатами это был бы еще более впечатляющий опыт. Но если мы победим на "Театре Мечты", это будет идеально", — цитирует Нагельсманна Daily Mail.