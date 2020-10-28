Клопп назвал трех игроков, которых готов использовать в центре обороны

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал три варианта, которые у него есть, чтобы подстраховать выбывших Виргила Ван Дейка и Фабиньо.

Накануне вечером в матче Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" Фабиньо получил травму задней поверхности бедра и присоединился к Ван Дейку в лазарете.



Поскольку Жоэлю Матипу в данный момент тоже нездоровится, Клоппу придется поломать голову над выбором партнера для Джо Гомеса по центру обороны.



Анализируя имеющиеся у него варианты, Юрген называет 19-летнего Риса Уильямса, который и заменил Фабиньо по ходу матча, 23-летнего Натаниэля Филлипса и 17-летнего Билли Куметио.



"Рис Уильямс был очень хорош. Единственная проблема заключается в том, что, к сожалению, уже через четыре дня нам играть с "Вест Хэмом", и вы каждый день будете писать о том, что он должен доказать, что ему это по зубам, потому что прежде все было спокойно для него".



"Он талантлив, играет за юношескую сборную Англии U-20, и ему 19 лет. В Лиге Чемпионов у него больше сыгранных минут, чем в Премьер-Лиге, потому что в Премьер-Лиге он пока не играл, а в Лиге Чемпионов провел уже два матча".



"Кроме того, оба этих матча мы выиграли, что довольно исключительно. Он был хорош, и это выглядит многообещающе".



"Помимо Риса, у нас все еще есть Нэт Филлипс, которого мы думали отправить за практикой в другой клуб. Его нет в заявке на Лигу Чемпионов, что странно, но он тоже центральный защитник".



"Наконец, есть парень по имени Билли Куметио. Он приступит к тренировкам с первой командой. Поэтому у нас есть варианты сред молодых и неопытных игроков, и в данный момент похоже на то, что нам придется выбрать одного из них".



"Я пока не знаю, кого. Но чтобы четко это прояснить, сегодня не было ни одной ситуации, когда бы Рис становился проблемой для нас, он провел очень хороший матч", — цитирует Клоппа Goal.