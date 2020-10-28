Главный операционный директор "Манчестер Юнайтед" Коллетт Рош сообщила, что "Олд Траффорд" готов принять 23,500 зрителей с соблюдением всех мер безопасности.

Растущее количество заражений коронавирусом заставило британское правительство отказаться от своих первоначальных планов по открытию футбольных стадионов в октябре.



Это решение очень расстроило "красных дьяволов", чей 74-тысячный стадион уже был готов распахнуть свои двери для фанатов.



"Мы были очень расстроены, когда в октябре правительство решило не пускать фанатов назад на стадион, потому что у нас все было готово, чтобы сделать это безопасно".



"Как вы можете убедиться сегодня, мы приняли все меры безопасности в связи с COVID. Мы провели около двух месяцев, работая по указаниям правительства, чтобы выстроить процессы, которые позволят допустить на стадион 23,500 людей с соблюдением социальной дистанции", — сообщила Рош Sky Sports.