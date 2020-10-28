Лэмпард чувствует особое отношение к себе из-за того, что он англичанин

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард чувствует, что к нему относятся иначе, нежели к наставникам других команд "большой шестерки".

В данный момент Лэмпард — единственный английский тренер среди больших команд Премьер-Лиги. Кроме того, Фрэнк — всего лишь второй после легендарного сэра Бобби Робсона английский тренер, который руководил командой в двух розыгрышах Лиги Чемпионов.



Будучи англичанином, Лэмпард чувствует повышенное давление и повышенные ожидания, но совершенно не жалеет, что согласился тренировать "синих".



"Чувствую ли я, что меня судят иначе, нежели других тренеров? Думаю, да, возможно. Когда я получил эту работу, у многих людей возникли вопросы".



"Многие люди говорили мне: "Ты уверен, что хочешь взяться за эту работу?" Возможно, это из-за предвзятого мнения. Когда ты молодой английский тренер, отработавший один год в "Дерби", люди могут быть поспешны с выводами, и в каком-то смысле я понимаю это".



"В то же время я думаю, мы просто должны судить людей по тому, что они реально из себя представляют, как мы судим любого тренера. Не имеет значения, откуда ты, всех тренеров нужно судить одинаково".



"Я весьма горжусь тем, чего мы достигли в прошлом сезоне. Мы финишировали в топ-4, но у меня даже было ощущение, что мы даже способны на большее. Но и месту в топ-4 я рад".



"Я не могу позволить, чтобы мнения людей влияли на меня. Если ты тренируешь команду Премьер-Лиги и будешь читать и слушать все, что говорят про тебя, это непременно повлияет на тебя".



"Поэтому я просто должен делать свою работу как можно лучше, и тогда, надеюсь, мои результаты будут говорить сами за себе".



"Я очень доволен, что взялся за эту работу. Я очень горжусь, что тренирую этот клуб каждый день", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.