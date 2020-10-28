Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "РБ Лейпциг"

"Манчестер Юнайтед" постарается закрепить свой успех в Лиге Чемпионов, сыграв дома против "РБ Лейпциг".

Провалив старт нового сезона, на прошлой неделе "Юнайтед" по-крупному порадовал своих болельщиков благодаря победе 1:2 в гостях у ПСЖ.



Тогда же "РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Башакшехиром" (2:0), так что на "Олд Траффорд" сойдутся лидеры Группы H.



- Прежде "Юнайтед" еще не пересекался с "РБ Лейпциг" и выиграл лишь один из четырех последних матчей против немецких команд в еврокубках (1 поражение, 2 ничьи).



- На своем поле "Юнайтед" не знает поражений уже в 10 матчах кряду против немецких команд в еврокубках (7 побед, 3 ничьи), последний раз уступив "Баварии" в апреле 2001 (0:1).



- "РБ Лейпциг" выиграл оба своих поединка против английских команд в еврокубках — дважды против "Тоттенхэма" в 1/8 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона (4:0 по сумме двух матчей).



- "Юнайтед" потерпел четыре поражения в шести последних домашних матчах в Лиге Чемпионов (1 победа, 1 ничья) — как и в 71 предыдущем.



- После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию "Юнайтед" лишь однажды удалось выиграть оба первых матча на групповом этапе Лиги Чемпионов — в сезоне 2017/18 при Жозе Моуриньо.



- "РБ Лейпциг" станет 108-м гостем "Юнайтед" в рамках еврокубках и восьмым из Германии. Ни одна из семи других немецких команд не выигрывала во время своего первого визита на "Олд Траффорд".



- Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш поучаствовал в 17 голах в своих 14 последних выходах в старте в рамках еврокубков.



"Юнайтед" будет лишен Эрика Байи и Джесси Лингарда. Серхио Ромеро, Фил Джонс и Маркос Рохо на Лигу Чемпионов не заявлены.



Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Онлайн-трансляция