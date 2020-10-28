Анонс матча "Краснодар" — "Челси"

Антонио Рюдигер В среду вечером "Челси" постарается одержать свою первую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Кранодаром".

С учетом всех соревнований "Челси" не может выиграть уже три матча кряду, включая 0:0 с "Севильей" на прошлой неделе.

"Краснодар" свой матч первого тура тоже свел вничью, сыграв 1:1 с "Ренном", бывшим клубом первого номера "синих" Эдуара Менди.

В последнее время "Челси" выглядит чересчур прагматично — главный тренер Фрэнк Лэмпард явно сместил баланс в сторону более надежной игры в обороне.

- Прежде эти команды еще никогда не играли друг с другом.

- В двух предыдущих матчах против английских команд — оба раза против "Эвертона" в Лиге Европы в сезоне 2014/15 — "Краснодар" не потерпел ни одного поражения (1 победа, 1 ничья).

- "Челси" выиграл пять из шести последних встреч с российскими командами (1 поражение), включая все четыре в Лиге Чемпионов.

- Это будет первый домашний матч "Краснодара" в Лиге Чемпионов. Никто из шести предыдущих российских команд не выигрывал свой первый домашний матч в соревновании (4 ничьи, 2 поражения).

- "Челси" проиграл только один из 11 последних выездных матчей в еврокубках (7 побед, 3 ничьи) — 4:1 против "Баварии".

- "Челси" нанес лишь шесть ударов по воротам "Севильи" в первом туре, и это худший результат для "синих" в Лиге Чемпионов с матча против ПСЖ в феврале 2015 (2).

- Только в своем дебютном сезоне 1999/00 "Челси" не удалось выиграть оба из двух первых матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов.

- В своих шести последних матчах в еврокубках Кай Хаверц из "Челси" поучаствовал в шести голах.

- Все семь своих голов в Лиге Чемпионов нападающий "Челси" Тимо Вернер забил на выезде.

"Челси" оставил в Лондоне отдыхать ветерана Тиаго Силву, зато в планы Лэмпарда вернулся Антонио Рюдигер. Кепа Аррисабалага отсутствует с травмой плеча. Маркос Алонсо дисквалифицирован.

Лига Чемпионов. Группа E. 2-й тур
"Краснодар" (Россия) — "Челси" (Англия)
Краснодар. Стадион "Краснодар". 20:55 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Краснодар, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. erevansky 28.10.2020 13:28 # erevansky
    П1Х2 бетон.
    Ставьте хаты.

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  2. golokante 28.10.2020 13:21 # golokante
    Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Фанам ливера можно уже потихоньку осматривать шконки, подметать под ними, стелить какую-то хуйню. Потому что скоро туда лезть и сидеть молча долгие годы.

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  3. imf-tau 28.10.2020 13:21 # imf-tau
    Удачи Челси в ЛЕ.

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  4. bezviz 28.10.2020 13:14 # bezviz
    легкая прогулочка для Аристократов, 0-2 минимум должно быть, надеюсь основа отдохнет, Лэмпард в отличии от дол6оеба клопа умеет ум и понимает что изнурять игроков постоянными играми потом выходит боком

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  5. emilyen 28.10.2020 13:09 # emilyen
    вывеска уровня ЛЕ. Ну то есть Чольсе

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  6. meshuggah 28.10.2020 12:52 # meshuggah
    Норм зеропуков распидарсило по ветке ))
    Завидовать не хорошо)

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  7. lfc-krr 28.10.2020 12:45 # lfc-krr
    Ну што.. Сегодня у нас клуб курильщика и клуб здорового человека встречаются..

    Абрамович - награбивший и сваливший из РФ
    vs
    Галицкий - заработавший и вложивший деньги в академию, клуб и город

    Челси - клуб-мажор, разбрасывающийся деньгами
    vs
    Краснодар - клуб, с мечтой выпустить 11 воспитанников в старте

    Пенсы
    vs
    Быки

    Ланданцы
    vs
    Кубаноидов


    Вперед быки!!

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  8. sausage 28.10.2020 12:42 # sausage
    Если Челси реально поиграет сегодня, ФАПЛ станет чище?

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  9. arsenal-fc-fan 28.10.2020 12:40 # arsenal-fc-fan
    Краснодар выиграет

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  10. asnural 28.10.2020 12:23 # asnural
    Краснодырить будут

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  11. superperez101 28.10.2020 12:16 # superperez101
    ну сегодня за Краснодар надо притопить

    (ответить)

  12. geniusss 28.10.2020 12:10 # geniusss
    Осторожно, прикол-смеяка.
    https://i.ibb.co/tqrNx4F/1.png

    (ответить)

  13. geniusss 28.10.2020 12:09 # geniusss
    Мем про ввд
    https://i.ibb.co/HKfr64t/1.png

    (ответить)

  14. lexa-arsenal 28.10.2020 12:09 # lexa-arsenal
    Класс, помойку щулче опустят

    (ответить)

  15. stevens 28.10.2020 12:08 # stevens
    Сегодня болельщики лондонского футбольного клуба «Щленще» отведают краснодарских немытых членов, ну а пока что...

    МОЩНЕЙШИЙ ЩЛЕНЩЕ В ДЕЙСТВИИ.

    Опл

    10 щленще 6 9

    Группа Е

    4 щленще 1 1

    AHAHAHAHAHAHA
    OHOHOHOHOHOHO
    EHEHEHEHEHEHEHE

    (ответить)

  16. lfc-krr 28.10.2020 12:04 # lfc-krr
    — Есть разочарование от жеребьевки. Тому же «Краснодару» могли попасться и более статусные соперники, не обижая ни в коем случае ни победителя ЛЕ «Севилью», ни «Челси», потратившего 250 млн евро

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  17. mikkiynwa 28.10.2020 12:04 # mikkiynwa
    У отсосальсе есть все шансы урвать ничью и стать третьими в группе

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  18. asnural 28.10.2020 12:02 # asnural
    Рюдигер домой приехал

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