Анонс матча "Краснодар" — "Челси"

В среду вечером "Челси" постарается одержать свою первую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Кранодаром".

С учетом всех соревнований "Челси" не может выиграть уже три матча кряду, включая 0:0 с "Севильей" на прошлой неделе.



"Краснодар" свой матч первого тура тоже свел вничью, сыграв 1:1 с "Ренном", бывшим клубом первого номера "синих" Эдуара Менди.



В последнее время "Челси" выглядит чересчур прагматично — главный тренер Фрэнк Лэмпард явно сместил баланс в сторону более надежной игры в обороне.



- Прежде эти команды еще никогда не играли друг с другом.



- В двух предыдущих матчах против английских команд — оба раза против "Эвертона" в Лиге Европы в сезоне 2014/15 — "Краснодар" не потерпел ни одного поражения (1 победа, 1 ничья).



- "Челси" выиграл пять из шести последних встреч с российскими командами (1 поражение), включая все четыре в Лиге Чемпионов.



- Это будет первый домашний матч "Краснодара" в Лиге Чемпионов. Никто из шести предыдущих российских команд не выигрывал свой первый домашний матч в соревновании (4 ничьи, 2 поражения).



- "Челси" проиграл только один из 11 последних выездных матчей в еврокубках (7 побед, 3 ничьи) — 4:1 против "Баварии".



- "Челси" нанес лишь шесть ударов по воротам "Севильи" в первом туре, и это худший результат для "синих" в Лиге Чемпионов с матча против ПСЖ в феврале 2015 (2).



- Только в своем дебютном сезоне 1999/00 "Челси" не удалось выиграть оба из двух первых матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов.



- В своих шести последних матчах в еврокубках Кай Хаверц из "Челси" поучаствовал в шести голах.



- Все семь своих голов в Лиге Чемпионов нападающий "Челси" Тимо Вернер забил на выезде.



"Челси" оставил в Лондоне отдыхать ветерана Тиаго Силву, зато в планы Лэмпарда вернулся Антонио Рюдигер. Кепа Аррисабалага отсутствует с травмой плеча. Маркос Алонсо дисквалифицирован.



Лига Чемпионов. Группа E. 2-й тур

"Краснодар" (Россия) — "Челси" (Англия)

Краснодар. Стадион "Краснодар". 20:55 Онлайн-трансляция