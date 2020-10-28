Анонс матча "Краснодар" — "Челси"
В среду вечером "Челси" постарается одержать свою первую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Кранодаром".
С учетом всех соревнований "Челси" не может выиграть уже три матча кряду, включая 0:0 с "Севильей" на прошлой неделе.
"Краснодар" свой матч первого тура тоже свел вничью, сыграв 1:1 с "Ренном", бывшим клубом первого номера "синих" Эдуара Менди.
В последнее время "Челси" выглядит чересчур прагматично — главный тренер Фрэнк Лэмпард явно сместил баланс в сторону более надежной игры в обороне.
- Прежде эти команды еще никогда не играли друг с другом.
- В двух предыдущих матчах против английских команд — оба раза против "Эвертона" в Лиге Европы в сезоне 2014/15 — "Краснодар" не потерпел ни одного поражения (1 победа, 1 ничья).
- "Челси" выиграл пять из шести последних встреч с российскими командами (1 поражение), включая все четыре в Лиге Чемпионов.
- Это будет первый домашний матч "Краснодара" в Лиге Чемпионов. Никто из шести предыдущих российских команд не выигрывал свой первый домашний матч в соревновании (4 ничьи, 2 поражения).
- "Челси" проиграл только один из 11 последних выездных матчей в еврокубках (7 побед, 3 ничьи) — 4:1 против "Баварии".
- "Челси" нанес лишь шесть ударов по воротам "Севильи" в первом туре, и это худший результат для "синих" в Лиге Чемпионов с матча против ПСЖ в феврале 2015 (2).
- Только в своем дебютном сезоне 1999/00 "Челси" не удалось выиграть оба из двух первых матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов.
- В своих шести последних матчах в еврокубках Кай Хаверц из "Челси" поучаствовал в шести голах.
- Все семь своих голов в Лиге Чемпионов нападающий "Челси" Тимо Вернер забил на выезде.
"Челси" оставил в Лондоне отдыхать ветерана Тиаго Силву, зато в планы Лэмпарда вернулся Антонио Рюдигер. Кепа Аррисабалага отсутствует с травмой плеча. Маркос Алонсо дисквалифицирован.
Лига Чемпионов. Группа E. 2-й тур
"Краснодар" (Россия) — "Челси" (Англия)
Краснодар. Стадион "Краснодар". 20:55 Онлайн-трансляция
28.10.2020 12:00
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Последние комментарии:
П1Х2 бетон.
Ставьте хаты.
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Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Фанам ливера можно уже потихоньку осматривать шконки, подметать под ними, стелить какую-то хуйню. Потому что скоро туда лезть и сидеть молча долгие годы.
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Удачи Челси в ЛЕ.
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легкая прогулочка для Аристократов, 0-2 минимум должно быть, надеюсь основа отдохнет, Лэмпард в отличии от дол6оеба клопа умеет ум и понимает что изнурять игроков постоянными играми потом выходит боком
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вывеска уровня ЛЕ. Ну то есть Чольсе
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Норм зеропуков распидарсило по ветке ))
Завидовать не хорошо)
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Ну што.. Сегодня у нас клуб курильщика и клуб здорового человека встречаются..
Абрамович - награбивший и сваливший из РФ
vs
Галицкий - заработавший и вложивший деньги в академию, клуб и город
Челси - клуб-мажор, разбрасывающийся деньгами
vs
Краснодар - клуб, с мечтой выпустить 11 воспитанников в старте
Пенсы
vs
Быки
Ланданцы
vs
Кубаноидов
Вперед быки!!
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Если Челси реально поиграет сегодня, ФАПЛ станет чище?
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Краснодар выиграет
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Краснодырить будут
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ну сегодня за Краснодар надо притопить
(ответить)
Осторожно, прикол-смеяка.
https://i.ibb.co/tqrNx4F/1.png
(ответить)
Мем про ввд
https://i.ibb.co/HKfr64t/1.png
(ответить)
Класс, помойку щулче опустят
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Сегодня болельщики лондонского футбольного клуба «Щленще» отведают краснодарских немытых членов, ну а пока что...
МОЩНЕЙШИЙ ЩЛЕНЩЕ В ДЕЙСТВИИ.
Опл
10 щленще 6 9
Группа Е
4 щленще 1 1
AHAHAHAHAHAHA
OHOHOHOHOHOHO
EHEHEHEHEHEHEHE
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— Есть разочарование от жеребьевки. Тому же «Краснодару» могли попасться и более статусные соперники, не обижая ни в коем случае ни победителя ЛЕ «Севилью», ни «Челси», потратившего 250 млн евро
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У отсосальсе есть все шансы урвать ничью и стать третьими в группе
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Рюдигер домой приехал
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