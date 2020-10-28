Рэднапп: "У "Тоттенхэма" есть все шансы выиграть титул"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что по-прежнему считает "шпор" реальным претендентом на чемпионство в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Благодаря выстраданной победе 0:1 над "Бернли" в понедельник вечером "Тоттенхэм" сократил свое отставание от вершины таблицы до двух очков.



Рэднапп находится под впечатлением от игры "шпор" и не думает, что признанные фавориты чемпионской гонки так уж сильно превосходят команду Жозе Моуриньо.



"Я смотрю на их состав, и это очень сильный состав. У него (Моуриньо) игроки сборных на каждой позиции".



"Убежден, этот состав более чем способен побороться за титул. Я по-прежнему считаю "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" фаворитами, но, думаю, у "Тоттенхэма" есть все шансы".



"В этом году гонка будет открытой. Я смотрел матч "Ливерпуля" против "Шеффилд Юнайтед" на выходных, и игра могла повернуть в любую сторону".



"Шеффилд Юнайтед" прессинговал, пытаясь сравнять счет, и им очень не повезло не забить гол. В данный момент "Тоттенхэм" выглядит очень сильно", — сообщил Рэднапп talkSPORT.