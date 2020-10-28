"Юнайтед" планирует купить Упамекано в конце сезона

Дайо Упамекано "Манчестер Юнайтед" планирует приобрести центрального защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано по окончании этого сезона.

По информации The Times, "Юнайтед" задумывался о покупке Упамекано еще минувшим летом, однако в конце июля Дайо заключил новый трехлетний контракт, после которого пункт об отступных в 45 миллионов фунтов перестал действовать.

Однако следующим летом начнет действовать новое условие о фиксированной стоимости выкупа трансфера игрока — всего за 38 млн. фунтов. Этим и собираются воспользоваться "красные дьяволы".

Правда, в борьбе за 22-летнего француза, сыгравшего 120 матчей за "РБ Лейпциг", "Юнайтед" совершенно точно столкнется с конкуренцией других клубов, и тут уже многое будет зависеть от предпочтений самого защитника, который в среду вечером со своей командой проводит матч Лиги Чемпионов на "Олд Траффорд".


Метки Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Упамекано

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 765

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  1. vyrentz 28.10.2020 11:39 # vyrentz
    Уже чемоданы собирает в ЛФК

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  2. scauzer11 28.10.2020 10:54 # scauzer11
    Ливерпуль его через пол года после покупки, не продаст точно)

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  3. gerrard08 28.10.2020 10:47 # gerrard08
    Надо его зимой урвать за 45 или 50.

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  4. wearechelsea 28.10.2020 10:44 # wearechelsea
    Француз однозначно захочет жить в Лондоне и играть за королей Англии

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  5. chelsea88 28.10.2020 10:09 # chelsea88
    В Челси этого топаря

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