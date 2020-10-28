"Юнайтед" планирует купить Упамекано в конце сезона

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести центрального защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано по окончании этого сезона.

По информации The Times, "Юнайтед" задумывался о покупке Упамекано еще минувшим летом, однако в конце июля Дайо заключил новый трехлетний контракт, после которого пункт об отступных в 45 миллионов фунтов перестал действовать.



Однако следующим летом начнет действовать новое условие о фиксированной стоимости выкупа трансфера игрока — всего за 38 млн. фунтов. Этим и собираются воспользоваться "красные дьяволы".



Правда, в борьбе за 22-летнего француза, сыгравшего 120 матчей за "РБ Лейпциг", "Юнайтед" совершенно точно столкнется с конкуренцией других клубов, и тут уже многое будет зависеть от предпочтений самого защитника, который в среду вечером со своей командой проводит матч Лиги Чемпионов на "Олд Траффорд".