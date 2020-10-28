Нагельсманн собирается сыграть "очень агрессивно" против "Юнайтед"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн пригрозил "Манчестер Юнайтед", что его команда сыграет очень агрессивно и постарается одержать победу в матче на "Олд Траффорд" в среду вечером.

Вторым после ПСЖ соперником "Юнайтед" на групповом матче Лиги Чемпионов станет "РБ Лейпциг", чьи игроки полны уверенности в себе благодаря мощному старту в сезоне.



Нагельсманн отлично знает, насколько сильна атака "красных дьяволов", а поэтому сам собирается атаковать.



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" не так уж хорошо начал сезон, но в последних матчах они движутся в правильном направлении".



"Мы знаем, что у них очень хорошая команда, которую очень тяжело победить, особенно с учетом имеющихся у них нападающих и полузащитников атакующего плана".



"Они обладают множеством качеств в атакующей игре, и мы должны быть на чеку при таких ситуациях. Нашей оборонительной линии нельзя оставлять им свободное пространство".



"Если мы будем очень агрессивны и внимательны в таких ситуациях, тогда, с имеющейся у нас уверенностью в себе, можно будет говорить о победе в завтрашнем матче".



"Мы подготовили разные схемы. Мы знаем, что "Юнайтед" играл по разным схемам с ПСЖ и "Ньюкаслом", с другими командами в лиге. Они могут играть по-разному".



"Мы подготовились, чтобы искать решение по ситуации. Когда мы увидим их стартовый состав, тогда, думаю, мы будем окончательно готовы".



"Как я уже сказал, мы достаточно уверены в себе — мы очень хорошо стартовали в лиге, кубке и Лиге Чемпионов, что позволяет нам говорить о победе завтра", — цитирует Нагельсманна Daily Mail.