Нагельсманн собирается сыграть "очень агрессивно" против "Юнайтед"

Юлиан Нагельсманн Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн пригрозил "Манчестер Юнайтед", что его команда сыграет очень агрессивно и постарается одержать победу в матче на "Олд Траффорд" в среду вечером.

Вторым после ПСЖ соперником "Юнайтед" на групповом матче Лиги Чемпионов станет "РБ Лейпциг", чьи игроки полны уверенности в себе благодаря мощному старту в сезоне.

Нагельсманн отлично знает, насколько сильна атака "красных дьяволов", а поэтому сам собирается атаковать.

"Думаю, "Манчестер Юнайтед" не так уж хорошо начал сезон, но в последних матчах они движутся в правильном направлении".

"Мы знаем, что у них очень хорошая команда, которую очень тяжело победить, особенно с учетом имеющихся у них нападающих и полузащитников атакующего плана".

"Они обладают множеством качеств в атакующей игре, и мы должны быть на чеку при таких ситуациях. Нашей оборонительной линии нельзя оставлять им свободное пространство".

"Если мы будем очень агрессивны и внимательны в таких ситуациях, тогда, с имеющейся у нас уверенностью в себе, можно будет говорить о победе в завтрашнем матче".

"Мы подготовили разные схемы. Мы знаем, что "Юнайтед" играл по разным схемам с ПСЖ и "Ньюкаслом", с другими командами в лиге. Они могут играть по-разному".

"Мы подготовились, чтобы искать решение по ситуации. Когда мы увидим их стартовый состав, тогда, думаю, мы будем окончательно готовы".

"Как я уже сказал, мы достаточно уверены в себе — мы очень хорошо стартовали в лиге, кубке и Лиге Чемпионов, что позволяет нам говорить о победе завтра", — цитирует Нагельсманна Daily Mail.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Нагельсманн, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2020 08:00

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  1. keane16 28.10.2020 09:33 # keane16
    Просто топ. Этого типа в тренеры, Оле в директора и все довольны

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  2. vyrentz 28.10.2020 09:14 # vyrentz
    7 защитников, готовьтесь

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  3. wearechelsea 28.10.2020 08:07 # wearechelsea
    Ставьте хаты на Лейпциг

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