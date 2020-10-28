Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд нанял телохранителей из-за опасений за безопасность себя и своей семьи.

Пикфорд стал настоящей мишенью после того, как в дерби против "Ливерпуля" 17 октября нанес тяжелейшую травму защитнику Виргилу Ван Дейку, оставшись при этом безнаказанным.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, наиболее агрессивно настроенные фанаты теперь угрожают Джордану расправой, в результате чего первый номер сборной Англии был вынужден окружить себя охраной.



Пикфорд обратился в частную охранную фирму, которая теперь круглосуточно следит за особняком Джордана в Чешире стоимостью 2.5 млн. фунтов. Там футболист проживает со своей женой и годовалым сыном.



Также Пикфорду и его близким было рекомендовано воздержаться от любых активностей в социальных сетях, дабы люди со злым умыслом не могли выследить их местоположение.



"Джордан шокирован уровнем оскорблений, которые на него обрушились после матча. Он стремится принять все меры, чтобы его семья осталась в безопасности", — цитирует свой источник издание.