Фабиньо присоединился к Ван Дейку в лазарете "Ливерпуля"
Победа 2:0 над "Мидтьюлландом" в Лиге Чемпионов далась "Ливерпулю" дорогой ценой — в лазарет с травмой задней поверхностью бедра угодил Фабиньо.
Именно с Фабиньо главный тренер Юрген Клопп и фанаты "красных" связывали основные надежды по преодолению кризиса, вызванного потерей Виргила Ван Дейка.
Однако во вторник вечером бразильский опорник, вынужденно переведенный в центр обороны, травмировался буквально на ровном месте и в среду пройдет углубленное обследование. Отделаться испугом Клопп даже не надеется.
"Это точно последняя вещь, которая нам была нужна. Мне известно, что он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, и это не есть хорошо. Он сказал, что может продолжить игру, но без ускорений. В этом, конечно, мало смысла".
"Мы должны дождаться обследования, но, естественно, когда кто-нибудь уходит поля с проблемой мышечного характера, очень редко на следующее утро мне звонит доктор и говорит: "Ложная тревога, все в порядке. Он может снова играть".
"В данный вопрос есть лишь один вопрос: как долго? Это абсолютно не круто, но такова ситуация", — цитирует Клоппа talkSPORT.
28.10.2020 06:00
Просмотров: 1030
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Милнер есть
(ответить)
Цимикас будет играть центрального защитника, на крайняк Мильнера поставим.
(ответить)
Ну вот и начало конца подъехало.
(ответить)
Похуй че, пускай лечится. Там вроде Матип на подходе его можно ставить
(ответить)
Картонка сама сливается
(ответить)
Здоровья атаке Ливера придется прибавить
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий