Фабиньо присоединился к Ван Дейку в лазарете "Ливерпуля"

Победа 2:0 над "Мидтьюлландом" в Лиге Чемпионов далась "Ливерпулю" дорогой ценой — в лазарет с травмой задней поверхностью бедра угодил Фабиньо.

Именно с Фабиньо главный тренер Юрген Клопп и фанаты "красных" связывали основные надежды по преодолению кризиса, вызванного потерей Виргила Ван Дейка.



Однако во вторник вечером бразильский опорник, вынужденно переведенный в центр обороны, травмировался буквально на ровном месте и в среду пройдет углубленное обследование. Отделаться испугом Клопп даже не надеется.



"Это точно последняя вещь, которая нам была нужна. Мне известно, что он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, и это не есть хорошо. Он сказал, что может продолжить игру, но без ускорений. В этом, конечно, мало смысла".



"Мы должны дождаться обследования, но, естественно, когда кто-нибудь уходит поля с проблемой мышечного характера, очень редко на следующее утро мне звонит доктор и говорит: "Ложная тревога, все в порядке. Он может снова играть".



"В данный вопрос есть лишь один вопрос: как долго? Это абсолютно не круто, но такова ситуация", — цитирует Клоппа talkSPORT.