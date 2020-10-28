Фабиньо присоединился к Ван Дейку в лазарете "Ливерпуля"

Фабиньо Победа 2:0 над "Мидтьюлландом" в Лиге Чемпионов далась "Ливерпулю" дорогой ценой — в лазарет с травмой задней поверхностью бедра угодил Фабиньо.

Именно с Фабиньо главный тренер Юрген Клопп и фанаты "красных" связывали основные надежды по преодолению кризиса, вызванного потерей Виргила Ван Дейка.

Однако во вторник вечером бразильский опорник, вынужденно переведенный в центр обороны, травмировался буквально на ровном месте и в среду пройдет углубленное обследование. Отделаться испугом Клопп даже не надеется.

"Это точно последняя вещь, которая нам была нужна. Мне известно, что он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, и это не есть хорошо. Он сказал, что может продолжить игру, но без ускорений. В этом, конечно, мало смысла".

"Мы должны дождаться обследования, но, естественно, когда кто-нибудь уходит поля с проблемой мышечного характера, очень редко на следующее утро мне звонит доктор и говорит: "Ложная тревога, все в порядке. Он может снова играть".

"В данный вопрос есть лишь один вопрос: как долго? Это абсолютно не круто, но такова ситуация", — цитирует Клоппа talkSPORT.


Метки Ливерпуль, травмы, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1030

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  1. chr1s8rown 28.10.2020 06:51 # chr1s8rown
    Милнер есть

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  2. tigerpool 28.10.2020 06:49 # tigerpool
    Цимикас будет играть центрального защитника, на крайняк Мильнера поставим.

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  3. easports 28.10.2020 06:38 # easports
    Ну вот и начало конца подъехало.

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  4. bangladesh 28.10.2020 06:37 # bangladesh
    Похуй че, пускай лечится. Там вроде Матип на подходе его можно ставить

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  5. wearechelsea 28.10.2020 06:16 # wearechelsea
    Картонка сама сливается

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  6. hunter022 28.10.2020 06:16 # hunter022
    Здоровья атаке Ливера придется прибавить

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