"Сити" сокрушил на выезде "Марсель"

"Манчестер Сити" в доминирующей манере разобрался с "Марселем", одержав гостевую победу со счетом 0:3.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков относительно ничейного матча с "Вест Хэмом", на сей раз доверившись Эмерику Лапорту, Александру Зинченко, Кевину Де Брюйне, Филу Фодену и Феррану Торресу.



"Сити" с подавляющим преимуществом начал матч, и "Марсель" оказался заперт на своей половине поля. Гол назревал и на 18-й минуте случился. Валентин Ронжье с подступов к своей штрафной сделал пас в ноги Де Брюйне, который в касание вывел на ворота Феррана Торреса — 0:1.



Гости и дальше переигрывали своего соперника, который ничем не мог ответить и вдобавок регулярно ошибался в обороне. "Горожанам" лишь не хватало второго гола, хотя однажды Зинченко даже попал в штангу.



Второй гол все-таки случился, но ждать его пришлось аж до 76-й минуты, когда Фоден хорошо сыграл на левом фланге и сделал передачу через всю штрафную на Стерлинга, а тот кивком головы перевел мяч на пробившего в касание Илкая Гюндогана — 0:2.



Спустя пять минут случился еще один и одновременно заключительный гол. Рахим Стерлинг поразил пустые ворота практически в упор после великолепного прострела Де Брюйне с правого края штрафной — 0:3.



За весь матч "Марсель" не доставил никаких проблем с Эдерсону и вообще смотрелся довольно жалко. "Сити" несколько припозднился со вторым голом, учитывая свое громадное игровое преимущество.



"Марсель" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:3 (0:1)



Голы: Торрес 18, Гюндоган 76, Стерлинг 81.



"Марсель": Манданда, Сакаи, Балерди, Альваро, Чалета-Цар, Амави, Ронжье (Сансон 64), Камара, Кюизанс (Гейе 85), Товен (Пайе 78), Радонич (Бенедетто 78).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт (Стоунс 77), Зинченко (Канселу 68), Де Брюйне (Палмер 82), Родри, Гюндоган (Бернарду Силва 78), Фоден, Стерлинг, Торрес (Махрез 77).



Предупреждения: Амави, Чалета-Цар — Лапорт.