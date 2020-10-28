"Ливерпуль" победил дома "Мидтьюлланд"
"Ливерпуль" одержал свою вторую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, одолев дома "Мидтьюлланд" со счетом 2:0.
В стартовом составе "красных" нашлось место для Джеймса Милнера, Джердана Шакири, Такуми Минамино и Дивока Ориги, которые заменили Джорджиньо Вейналдума, Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.
Матч начался в невысоком темпе. Хозяева много владели мячом, но никакой угрозы чужим воротам не создавали — гости чувствовали себя комфортно.
Самым заметным событием первого получаса матча стала травма Фабиньо, который получил повреждение просто во время бега. Вместо бразильца вышел 19-летний Рис Уильямс.
Ближе к перерыву "Ливерпуль" чуть активизировался, но этого было недостаточно — не только для гола, но хотя бы для первого удара в створ.
Зато в начале второго тайма болельщики "красных" смогли вздохнуть с облегчением. Трент Александер-Арнольд сыграл в стенку с Шакири и затем как на блюдечке выложил мяч к дальней штанге под удар для Диогу Жоты — 1:0.
Уступая в счете, "Мидтьюлланд" смотрелся очень достойно. Датчане регулярно атаковали, создав ряд неплохих моментов.
Однако в самой концовке матча гости слишком заигрались и нарвались на выпад в исполнении Салаха. Вышедший на замену египтянин был остановлен с нарушением правил в штрафной и сам же реализовал назначенный пенальти — 2:0.
Первый тайм вышел по-настоящему ужасным для "Ливерпуля" — к плохой игре присовокупилась травма Фабиньо. Однако "красные" в очередной раз проявили свое умение преодолевать трудности, одержав сложную, но важную победу.
"Ливерпуль" (Англия) — "Мидтьюлланд" (Дания) — 2:0 (0:0)
Голы: Жота 55, Салах 90 (пен).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо (Рис Уильямс 30), Гомес, Робертсон, Хендерсон (Вейналдум 45), Милнер, Шакири, Жота (Фирмино 81), Минамино (Мане 60), Ориги (Салах 60).
"Мидтьюлланд": Миккель Андерсен, Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо, Оньека, Каюсте (Краев 81), Дрейер, Систо (Эвандер 72), Мабил (Микаэль Андерсен 66), Каба (Пфайффер 81).
Предупреждения: Милнер — Шольц, Каюсте, Оньека, Паулиньо.
28.10.2020 00:55
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Последние комментарии:
а куда все пенсы подевались ? не уж то ли под шконку ? что же, это в их духе ухехехехеххехе так же как и обоссанные мешки ухихихихихих .!.
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Ливерпуль во истину величайший клуб всех времен )))))
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Вобщем, всем спокойной ночи, завтра ждём подорванные пердаки пенсов, тупые схемки и жалкую аналитику.
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Обрыганы с победой вас!
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Подскажите пож-та, где смотреть обзоры матчей? Был подписан на пару каналов в телеге, сейчас на них ничего не публикуют. По этому туру нигде обзоров не могу найти сколько не искал. Кто скинет буду благодарен!
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Игра средней валидольности. Надеюсь хрусталь матип выйдет наконец в выходные и продержится 2-3 недели, пока Фаб будет лечиться, пздц конечно остаться и без бразила.
Жота пока вытесняет Фирму с 3, поэтому можно юзать Жота-Мо-Мане. Минамино бесполезное тело, который вообще не понимает что ему надо делать бегает невтемно, а пользы 0. Ориги уже заржавел на скамье. Шак когда здоров способен показывать класс игровой. Четко 2 раза дал проникающие, да и вообще радует его смелые решения, если будет живым, то для скамейки збс, всегда говорил это. Мелкий Рис не подвел, но хз что будет с грозными напами. Милли-Вейн-Алиссон хорошо сыграли. Хендо и Фабу здоровья.
6 очей и с отрывом первое место в этой стремной группе - хороший задел.
Юнва!
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Норм. С победой скузерев!
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0-финалов, даже главной не удостоили.
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Лучше было бы проиграть, но чтобы Фабиньо остался здоров.
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Чисто победа вторым составом в эконом режиме, Жота - топ!
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еще аталанту раскатать, и оставшиеся три матча в лч можно будет также в энергосберегающем режиме на полусогнутых доиграть
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Держим кулаки и ждём новостей касательно Фабиньо.
Болельщиков с победой!
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ЛФК - истинный клубный чемпион МИРА!
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Жота всем хейтерам уже прямо сейчас
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