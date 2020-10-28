"Ливерпуль" победил дома "Мидтьюлланд"

"Ливерпуль" одержал свою вторую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, одолев дома "Мидтьюлланд" со счетом 2:0.

В стартовом составе "красных" нашлось место для Джеймса Милнера, Джердана Шакири, Такуми Минамино и Дивока Ориги, которые заменили Джорджиньо Вейналдума, Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.



Матч начался в невысоком темпе. Хозяева много владели мячом, но никакой угрозы чужим воротам не создавали — гости чувствовали себя комфортно.



Самым заметным событием первого получаса матча стала травма Фабиньо, который получил повреждение просто во время бега. Вместо бразильца вышел 19-летний Рис Уильямс.



Ближе к перерыву "Ливерпуль" чуть активизировался, но этого было недостаточно — не только для гола, но хотя бы для первого удара в створ.



Зато в начале второго тайма болельщики "красных" смогли вздохнуть с облегчением. Трент Александер-Арнольд сыграл в стенку с Шакири и затем как на блюдечке выложил мяч к дальней штанге под удар для Диогу Жоты — 1:0.



Уступая в счете, "Мидтьюлланд" смотрелся очень достойно. Датчане регулярно атаковали, создав ряд неплохих моментов.



Однако в самой концовке матча гости слишком заигрались и нарвались на выпад в исполнении Салаха. Вышедший на замену египтянин был остановлен с нарушением правил в штрафной и сам же реализовал назначенный пенальти — 2:0.



Первый тайм вышел по-настоящему ужасным для "Ливерпуля" — к плохой игре присовокупилась травма Фабиньо. Однако "красные" в очередной раз проявили свое умение преодолевать трудности, одержав сложную, но важную победу.



"Ливерпуль" (Англия) — "Мидтьюлланд" (Дания) — 2:0 (0:0)



Голы: Жота 55, Салах 90 (пен).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо (Рис Уильямс 30), Гомес, Робертсон, Хендерсон (Вейналдум 45), Милнер, Шакири, Жота (Фирмино 81), Минамино (Мане 60), Ориги (Салах 60).



"Мидтьюлланд": Миккель Андерсен, Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо, Оньека, Каюсте (Краев 81), Дрейер, Систо (Эвандер 72), Мабил (Микаэль Андерсен 66), Каба (Пфайффер 81).



Предупреждения: Милнер — Шольц, Каюсте, Оньека, Паулиньо.