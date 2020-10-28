"Ливерпуль" победил дома "Мидтьюлланд"

Диогу Жота "Ливерпуль" одержал свою вторую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, одолев дома "Мидтьюлланд" со счетом 2:0.

В стартовом составе "красных" нашлось место для Джеймса Милнера, Джердана Шакири, Такуми Минамино и Дивока Ориги, которые заменили Джорджиньо Вейналдума, Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.

Матч начался в невысоком темпе. Хозяева много владели мячом, но никакой угрозы чужим воротам не создавали — гости чувствовали себя комфортно.

Самым заметным событием первого получаса матча стала травма Фабиньо, который получил повреждение просто во время бега. Вместо бразильца вышел 19-летний Рис Уильямс.

Ближе к перерыву "Ливерпуль" чуть активизировался, но этого было недостаточно — не только для гола, но хотя бы для первого удара в створ.

Зато в начале второго тайма болельщики "красных" смогли вздохнуть с облегчением. Трент Александер-Арнольд сыграл в стенку с Шакири и затем как на блюдечке выложил мяч к дальней штанге под удар для Диогу Жоты — 1:0.

Уступая в счете, "Мидтьюлланд" смотрелся очень достойно. Датчане регулярно атаковали, создав ряд неплохих моментов.

Однако в самой концовке матча гости слишком заигрались и нарвались на выпад в исполнении Салаха. Вышедший на замену египтянин был остановлен с нарушением правил в штрафной и сам же реализовал назначенный пенальти — 2:0.

Первый тайм вышел по-настоящему ужасным для "Ливерпуля" — к плохой игре присовокупилась травма Фабиньо. Однако "красные" в очередной раз проявили свое умение преодолевать трудности, одержав сложную, но важную победу.

"Ливерпуль" (Англия) — "Мидтьюлланд" (Дания) — 2:0 (0:0)

Голы: Жота 55, Салах 90 (пен).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо (Рис Уильямс 30), Гомес, Робертсон, Хендерсон (Вейналдум 45), Милнер, Шакири, Жота (Фирмино 81), Минамино (Мане 60), Ориги (Салах 60).

"Мидтьюлланд": Миккель Андерсен, Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо, Оньека, Каюсте (Краев 81), Дрейер, Систо (Эвандер 72), Мабил (Микаэль Андерсен 66), Каба (Пфайффер 81).

Предупреждения: Милнер — Шольц, Каюсте, Оньека, Паулиньо.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Мидтьюлланд, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 28.10.2020 01:25 # roberto-89
    а куда все пенсы подевались ? не уж то ли под шконку ? что же, это в их духе ухехехехеххехе так же как и обоссанные мешки ухихихихихих .!.

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  2. roberto-89 28.10.2020 01:19 # roberto-89
    Ливерпуль во истину величайший клуб всех времен )))))

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  3. lovrentiy 28.10.2020 01:18 # lovrentiy
    Вобщем, всем спокойной ночи, завтра ждём подорванные пердаки пенсов, тупые схемки и жалкую аналитику.

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  4. madchester 28.10.2020 01:18 # madchester
    Обрыганы с победой вас!

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  5. skydreams 28.10.2020 01:17 # skydreams
    Подскажите пож-та, где смотреть обзоры матчей? Был подписан на пару каналов в телеге, сейчас на них ничего не публикуют. По этому туру нигде обзоров не могу найти сколько не искал. Кто скинет буду благодарен!

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  6. gerrard08 28.10.2020 01:08 # gerrard08
    Игра средней валидольности. Надеюсь хрусталь матип выйдет наконец в выходные и продержится 2-3 недели, пока Фаб будет лечиться, пздц конечно остаться и без бразила.
    Жота пока вытесняет Фирму с 3, поэтому можно юзать Жота-Мо-Мане. Минамино бесполезное тело, который вообще не понимает что ему надо делать бегает невтемно, а пользы 0. Ориги уже заржавел на скамье. Шак когда здоров способен показывать класс игровой. Четко 2 раза дал проникающие, да и вообще радует его смелые решения, если будет живым, то для скамейки збс, всегда говорил это. Мелкий Рис не подвел, но хз что будет с грозными напами. Милли-Вейн-Алиссон хорошо сыграли. Хендо и Фабу здоровья.
    6 очей и с отрывом первое место в этой стремной группе - хороший задел.
    Юнва!

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  7. bushwacka 28.10.2020 01:07 # bushwacka
    Норм. С победой скузерев!

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  8. lovrentiy 28.10.2020 01:05 # lovrentiy
    0-финалов, даже главной не удостоили.

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  9. brown-ale 28.10.2020 01:05 # brown-ale
    Лучше было бы проиграть, но чтобы Фабиньо остался здоров.

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  10. kos9k 28.10.2020 01:04 # kos9k
    Чисто победа вторым составом в эконом режиме, Жота - топ!

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  11. superperez101 28.10.2020 01:02 # superperez101
    еще аталанту раскатать, и оставшиеся три матча в лч можно будет также в энергосберегающем режиме на полусогнутых доиграть

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  12. liverpool888 28.10.2020 01:01 # liverpool888
    Держим кулаки и ждём новостей касательно Фабиньо.
    Болельщиков с победой!

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  13. skychnie-oboi 28.10.2020 00:59 # skychnie-oboi
    ЛФК - истинный клубный чемпион МИРА!

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  14. superperez101 28.10.2020 00:59 # superperez101
    Жота всем хейтерам уже прямо сейчас

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