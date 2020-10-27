Лэмпард готов выпустить Рюдигера против "Краснодара"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что защитник Антонио Рюдигер был реабилитирован и может сыграть против "Краснодара" в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне Рюдигер еще не сыграл ни минуты за "Челси", но в минувший уикенд был назван среди запасных на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".



Затем стало известно, что 27-летний игрок сборной Германии побеседовал с Лэмпардом и теперь снова является претендентом на игровые минуты. По прибытии в Россию Фрэнк это подтвердил.



"Мы провели переговоры. И да, я видел историю. У меня всегда были позитивные отношения с ним".



"Такое бывает, что порой игроки остаются вне заявки на матчи, но он имеет все шансы сыграть завтра", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.