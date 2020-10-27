Силва: "Сити" нужно что-нибудь изменить"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что его команде нужно что-нибудь изменить после неудачного старта сезона.

Из пяти первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "Сити" смог выиграть только два, отстав от вершины таблицы уже на пять очков.



26-летний португалец затрудняется объяснить сложности своей команды, но чувствует, что это не тот случай, когда нужно продолжать гнуть свою линию.



"У меня нет подходящего объяснения. Мы должны поговорить вместе с тренером, потому что нам нужно что-нибудь изменить, если мы хотим выиграть титул в это сезоне".



"Все команды знают, как мы играем, и нам постоянно противостоят команды, которые не хотят владеть мячом. Они просто ждут возможностей для контратак".



"На этой ранней стадии сезона мы являемся командой, которая ни опасна, ни создает много моментов, ни эффективна", — сообщил Силва L'Equipe.