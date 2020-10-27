Лаурен: "Озил сам виноват в своей ситуации"

Экс-защитник "Арсенала" Лаурен считает, что Месут Озил сам виноват в своей ситуации на "Эмирейтс".

Напомним, Озил оказался лишен возможности играть минимум до января после того, как не попал в заявку "Арсенала" на Премьер-Лигу и Лигу Европы.



Будучи фанатом "Арсенала", Лаурен хочет, чтобы за команду Микеля Артета выступали лучшие игроки, но в то же время догадывается, что есть веские причины, почему Месут превратился в изгоя.



"Озил — игрок топ, уровня, и мне грустно видеть, что игроку топ-уровня нет места в "Арсенале".



"Все мы, кто поддерживает "Арсенал", хотим видеть в команде лучших игроков, но эта ситуация возникла не сейчас. Убежден, при Эмери и Артете это было одинаково".



"Арсенал" был бы счастлив обладать лучшими игроками в своем составе. То, что Озила там нет, является следствием ряда причин".



"В первую очередь это вина игрока. Если ты обладаешь мастерством, если ты игрок-топ уровня, и при этом ты не играешь каждую неделю, то ты сам виноват в этом".



"Конечно, все клубы должны стараться изо всех сил, чтобы игроки были счастливы и имели возможность играть каждый уикенд".



"Но тот факт, что Озил не был стабилен ни при Эмери, ни теперь при Артете, говорит о том, что дело не в тренере. Убежден, дело больше в игроке, чем в тренере или клубе".



"Таково мое мнение, потому что, будучи игроком топ-уровня и на 100 процентов сосредоточенным на команде, ты непременно будешь играть — у них не будет другого варианта".



"Если ты делаешь все, что должен делать игрок топ-уровня, то тренеру и клубу будет сложно отлучить тебя от команды и не давать играть".



"Конечно, это больно, потому что я хочу видеть лучших игроков, выступающих за "Арсенал". Это команда, которую я поддерживаю и которую люблю, но если Озилу там нет места, на то есть ряд причин из прошлого", — сообщил Лаурен Sky Sports.