FA смягчила дисквалификацию Диня до одного матча

Дисквалификация защитника "Эвертона" Люка Диня, удаленного в минувшее воскресенье против "Саутгемптона", была сокращена до одного матча.

Напомним, главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти был чрезвычайно возмущен тем, что Динь, наступивший сзади на ахилл Кайла Уолкер-Питерса, получил прямую красную карточку.



Анчелотти даже предположил, что на рефери повлиял тот негативный информационный фон, который окружил "ирисок" после двух инцидентов грубой игры в недавнем дерби с "Ливерпулем".



Свое несогласие "Эвертон" выразил с помощью апелляции, и независимая комиссия FA согласилась, что три матча дисквалификации — это чересчур для того поступка, который совершил Люка.



Но и полностью оправдать Диня Ассоциация не смогла, поэтому 27-летний француз пропустит лишь выезд к "Ньюкаслу" в ближайший уикенд, но вернется к матчу против "Манчестер Юнайтед".