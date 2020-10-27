Сульшер: "Упамекано — очень хороший игрок"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил центрального защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.

Пресса упорно отправляла Упамекано в большие клубы Премьер-Лиги еще минувшим летом. Следующим летом вероятность трансфера Дайо будет только выше — в контракте игрока начнет действовать пункт об отступных в 38 миллионов фунтов.



В преддверии домашнего матча против "РБ Лейпциг" Сульшер сделал осторожный намек на то, что "Юнайтед" может оказаться среди претендентов на 22-летнего француза.



"Слухи и спекуляции, отправляющие хороших игроков в "Манчестер Юнайтед", есть всегда. Я всегда стараюсь относиться с уважением к игрокам из других команд и не высказываться по каждому случаю".



"Но раз уж он играет против нас завтра... Я знаю, что он очень хороший игрок, и мы сможем близко посмотреть на него завтра", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.