Сульшер: "Ван де Бек будет очень важен для нас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" заверил, что отводит важную роль полузащитнику Донни Ван де Беку на этот сезон.

После своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов Ван де Бек сыграл только 59 минут в Премьер-Лиге, а весь матч против "Челси" в минувший уикенд провел в запасе с унылым видом.



Бывший игроки "Юнайтед" Патрис Эвра и Гари Невилл заявили, что "красным дьяволам" не нужно было покупать Донни, однако Сульшер не воспринимает всерьез это экспертное мнение.



"Когда игроки приходят в новую лигу, новую команду, всегда требуется время на адаптацию. Когда он играет, он играет очень хорошо. То, что мы не используем его в каждом матче, многое говорит о глубине нашего состава".



"Думаю, это также наилучшим образом говорит о наших амбициях — мы хотим побороться за трофеи в этом сезоне".



"Донни отводится очень, очень важная роль на этот год. В данный момент насчет Донни ходит много разговоров, и я понимаю, что некоторые бывшие игроки или комментаторы используют это как повод, чтобы слегка наброситься на нас".



"Я понимаю, что твое эфирное время ограничено, и ты должен быстро генерировать мысли, но игроку не обязательно выходить в стартовом составе на три первых матча, чтобы быть важным членом команды".



"Я был бы расстроен, если бы некоторые из моих партнеров по "Юнайтед" сказали, что я не был важным членом команды. Я выходил в старте не так часто".



"Донни будет очень важен для нас, не переживайте насчет этого", — цитирует Сульшера Sky Sports.