Невилл: "Сон на одном уровне с Салахом"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина игроком того же уровня, что и звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Сон великолепно начал новый сезон и после победного гола против "Бернли" накануне может похвастать уже девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в восьми матчах.



Сон сформировал отличную связку в нападении "шпор" с Харри Кейном, и Невиллу кажется, что люди не до конца осознают, каким классным игроком является 28-летний южнокореец.



"Я думаю, Сон так недооценен, и ему не достается славы, как другим ведущим игрокам в этой лиге".



"Сон — абсолютно удивительный игрок, блестящий игрок. Играть против него — это кошмар, все его ускорения — правильные".



"Мы регулярно говорим о Стерлинге, мы говорим о Мане и Салахе из "Ливерпуля", и Сон на одном уровне с ними. Выступай он за "Ливерпуль" или "Сити", он делал бы то же самое, что и эти парни", — сообщил Невилл.