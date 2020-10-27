Невилл: "Сон на одном уровне с Салахом"

Сон Хен Мин Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина игроком того же уровня, что и звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Сон великолепно начал новый сезон и после победного гола против "Бернли" накануне может похвастать уже девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в восьми матчах.

Сон сформировал отличную связку в нападении "шпор" с Харри Кейном, и Невиллу кажется, что люди не до конца осознают, каким классным игроком является 28-летний южнокореец.

"Я думаю, Сон так недооценен, и ему не достается славы, как другим ведущим игрокам в этой лиге".

"Сон — абсолютно удивительный игрок, блестящий игрок. Играть против него — это кошмар, все его ускорения — правильные".

"Мы регулярно говорим о Стерлинге, мы говорим о Мане и Салахе из "Ливерпуля", и Сон на одном уровне с ними. Выступай он за "Ливерпуль" или "Сити", он делал бы то же самое, что и эти парни", — сообщил Невилл.


Метки Невилл, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2020 17:00

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  1. frisby 27.10.2020 17:17 # frisby
    да всем насрать что эта лигенда валенсии щитает.

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  2. forester 27.10.2020 17:02 # forester
    Вдобавок к тому что он пахарь, так он ещё командный игрок. К Клоппу бы идеально подошёл

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