Анонс матча "Марсель" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" продолжит свою кампанию в Лиге Чемпионов матчем в гостях у "Марселя".

На прошлой неделе "Сити" отпраздновал победу 3:1 над "Порту", тогда как "Марсель" стартовал на групповом этапе с поражения 1:0 от "Олимпиакоса".



К этому матчу "горожане" подходят в неубедительной форме, теряя очки в трех из своих пяти поединков в Премьер-Лиге и оставшись без чистых нападающих в составе.



- Прежде "Сити" еще никогда не играл с "Марселем" в еврокубках.



- "Сити" выиграл только две из семи предыдущих встреч с французскими командами в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 3 поражения).



- "Марсель" одержал лишь одну победу в 11 последних встречах с английскими командами в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 8 поражений).



- "Сити" потерпел только одно поражение в 10 последних выездных матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов (6 побед, 3 ничьи).



- "Сити" пропускал в каждом из восьми последних матчей в Лиге Чемпионов, и это худшая серия клуба с 2015-2016 годов (9 матчей).



- С момента назначения Хосепа Гвардиолы главным тренером "Сити" Рахим Стерлинг поучаствовал в 26 голах — больше всех в клубе.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро пропустит до месяца с мышечной травмой. Все еще лечатся Натан Аке, Бенжамен Менди, Фернандиньо и Габриэль Жезус.



Лига Чемпионов. Группа C. 2-й тур

"Марсель" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)

Марсель. Стадион "Велодром". 23:00 Онлайн-трансляция