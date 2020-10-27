Анонс матча "Марсель" — "Манчестер Сити"

Илкай Гюндоган "Манчестер Сити" продолжит свою кампанию в Лиге Чемпионов матчем в гостях у "Марселя".

На прошлой неделе "Сити" отпраздновал победу 3:1 над "Порту", тогда как "Марсель" стартовал на групповом этапе с поражения 1:0 от "Олимпиакоса".

К этому матчу "горожане" подходят в неубедительной форме, теряя очки в трех из своих пяти поединков в Премьер-Лиге и оставшись без чистых нападающих в составе.

- Прежде "Сити" еще никогда не играл с "Марселем" в еврокубках.

- "Сити" выиграл только две из семи предыдущих встреч с французскими командами в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 3 поражения).

- "Марсель" одержал лишь одну победу в 11 последних встречах с английскими командами в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 8 поражений).

- "Сити" потерпел только одно поражение в 10 последних выездных матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов (6 побед, 3 ничьи).

- "Сити" пропускал в каждом из восьми последних матчей в Лиге Чемпионов, и это худшая серия клуба с 2015-2016 годов (9 матчей).

- С момента назначения Хосепа Гвардиолы главным тренером "Сити" Рахим Стерлинг поучаствовал в 26 голах — больше всех в клубе.

Нападающий "Сити" Серхио Агуэро пропустит до месяца с мышечной травмой. Все еще лечатся Натан Аке, Бенжамен Менди, Фернандиньо и Габриэль Жезус.

Лига Чемпионов. Группа C. 2-й тур
"Марсель" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)
Марсель. Стадион "Велодром". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Марсель

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 27.10.2020 14:06 # mancityman
    Будки пиздатый матч, скриньте!

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  2. largo-winch 27.10.2020 14:01 # largo-winch
    Что написано на другом рукаве футболок Моч Сити?

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