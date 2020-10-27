Анонс матча "Ливерпуль" — "Мидтьюлланд"

В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сразится с датским "Мидтьюлландом".

Напомним, на прошлой неделе чемпионы Премьер-Лиги взяли старт в европейском турнире с гостевой победы 0:1 над "Аяксом". На очереди "Мидтьюлланд", который в первом туре уступил дома "Аталанте" со счетом 4:0.



"Мидтьюлланд" был основан только в 1999 году и проводит первую в своей истории кампанию в Лиге Чемпионов.



- "Мидтьюлланд" станет третьим датским соперником "Ливерпуля" в еврокубках после "Оденсе в Кубке европейских чемпионов в сезоне 1983/84 и "Брондбю" в Кубке УЕФА в 1995/96.



- В шести предыдущих встречах с английскими командами в еврокубках "Мидтьюлланд" одержал три победы (1 ничья, 2 поражения).



- "Ливерпуль" проиграл только один из 26 последних домашних матчей в еврокубках (18 побед, 7 ничьих) — против "Атлетико" в прошлом сезоне (2:3). Два поражения подряд на "Энфилде" не случались с декабря 2009.



- Это будет первый гостевой матч Лиги Чемпионов в истории "Мидтьюлланда". Четыре предыдущие команды из Дании неизменно проигрывали свой первый выезд в соревновании.



- Обыграв "Аякс", теперь "Ливерпуль" может всего лишь во второй раз оформить две победы в двух первых турах группового этапа Лиги Чемпионов (также в 2008/09).



- "Ливерпуль" пропускал в каждом из четырех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов — всего восемь пропущенных голов, и это больше, чем в предыдущих 13 поединках на "Энфилде" в соревновании (7).



- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поучаствовал в девяти голах в девяти матчах группового этапа Лиги Чемпионов на "Энфилде".



В этом матче "Ливерпуль" не сможет рассчитывать на Жоэля Матипа, Наби Кейта и Тиаго Алькантару. Также вне игры Костас Цимикас и Алекс Окслейд-Чемберлен. Голкипер Алиссон вернулся еще в минувший уикенд.



Лига Чемпионов. Группа D. 2-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Мидтьюлланд" (Дания)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция