Анонс матча "Ливерпуль" — "Мидтьюлланд"

Диогу Жота В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сразится с датским "Мидтьюлландом".

Напомним, на прошлой неделе чемпионы Премьер-Лиги взяли старт в европейском турнире с гостевой победы 0:1 над "Аяксом". На очереди "Мидтьюлланд", который в первом туре уступил дома "Аталанте" со счетом 4:0.

"Мидтьюлланд" был основан только в 1999 году и проводит первую в своей истории кампанию в Лиге Чемпионов.

- "Мидтьюлланд" станет третьим датским соперником "Ливерпуля" в еврокубках после "Оденсе в Кубке европейских чемпионов в сезоне 1983/84 и "Брондбю" в Кубке УЕФА в 1995/96.

- В шести предыдущих встречах с английскими командами в еврокубках "Мидтьюлланд" одержал три победы (1 ничья, 2 поражения).

- "Ливерпуль" проиграл только один из 26 последних домашних матчей в еврокубках (18 побед, 7 ничьих) — против "Атлетико" в прошлом сезоне (2:3). Два поражения подряд на "Энфилде" не случались с декабря 2009.

- Это будет первый гостевой матч Лиги Чемпионов в истории "Мидтьюлланда". Четыре предыдущие команды из Дании неизменно проигрывали свой первый выезд в соревновании.

- Обыграв "Аякс", теперь "Ливерпуль" может всего лишь во второй раз оформить две победы в двух первых турах группового этапа Лиги Чемпионов (также в 2008/09).

- "Ливерпуль" пропускал в каждом из четырех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов — всего восемь пропущенных голов, и это больше, чем в предыдущих 13 поединках на "Энфилде" в соревновании (7).

- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поучаствовал в девяти голах в девяти матчах группового этапа Лиги Чемпионов на "Энфилде".

В этом матче "Ливерпуль" не сможет рассчитывать на Жоэля Матипа, Наби Кейта и Тиаго Алькантару. Также вне игры Костас Цимикас и Алекс Окслейд-Чемберлен. Голкипер Алиссон вернулся еще в минувший уикенд.

Лига Чемпионов. Группа D. 2-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Мидтьюлланд" (Дания)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Мидтьюлланд

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2020 13:00

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  1. januzaj00 27.10.2020 13:22 # januzaj00
    Я думал это превью к ле

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  2. j-silver 27.10.2020 13:22 # j-silver
    надо прикупит пивасика и посмотреть как сегодня будут жарит картонных без дик пика

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  3. largo-winch 27.10.2020 13:03 # largo-winch
    Армия Луи Ван Гала!
    Армия Луи Ван Гала!

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