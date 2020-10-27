Каррагер: "По мастерству паса Кейн уступает только Де Брюйне"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер сравнил нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна с Кевином Де Брюйне, Эриком Кантона, Деннисом Бергкампом и Джанфранко Дзолой по мастерству паса.

В отличие от многих бомбардиров, Кейн успешен не только в том, что забивает сам, но и в том, что ассистирует другим — особенно Сон Хен Мину.



Прямо сейчас именно Харри является лучшим ассистентом нового сезона Премьер-Лиги, отдав восемь результативных передач в шести первых матчах, и это производит впечатление на Каррагера.



"Когда Харри Кейн отдал тот пас против "Вест Хэма", я сказал, что он один из лучших распасовщиков в мире. Вы можете меня успокоить и сказать: "Это слегка чересчур". Но я думал об этом".



"Кто лучший распасовщик в мире? Наверное, я бы назвал Кевина Де Брюйне. Если выбирать из игроков Премьер-Лиги, помимо Де Брюйне, то именно Харри Кейна я бы хотел видеть в качестве игрока, выводящего своим пасом на удар".



"Если Кевин Де Брюйне лучший, то Харри Кейн не сильно позади. Это не такое уж громкое заявление. Кейн всегда был способен на большее, чем просто забивать голы".



"На мой взгляд, по видению поля и мышлению он не уступает никому в Премьер-Лиге. Он практически взял на себя роль Эриксена в команде".



"Когда говоришь о Кейне, вспоминаешь о лучших 10-х номерах в истории Премьер-Лиги: Кантона, Бергкамп, Дзола. Кейн — определенно один из лучших распасовщиков в Премьер-Лиге и европейском футболе", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.