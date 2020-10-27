Моуриньо благодарен Почеттино за связку Кейн-Сон
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поблагодарил своего предшественника Маурисио Почеттино за связку нападающих Харри Кейна и Сон Хен Мина.
Накануне связка Кейна и Сона сработала в очередной раз, и гол южнокорейца с передачи англичанина обеспечил "шпорам" победу 0:1 в гостях у "Бернли".
Таким образом, эта связка обеспечила "Тоттенхэму" уже 29 голов в Премьер-Лиге, и по этому показателю Кейн с Соном уступают только Фрэнку Лэмпарду и Дидье Дрогба, которые в свое время с передач с друг друга забили 36 мячей в чемпионате.
Моуриньо считает, что такой эффективностью дуэта он обязан Почеттино, но не забывает и себя, подчеркивая, что изменил позицию Кейна.
"Такое взаимопонимание между ними еще со времен Маурисио. Я не хочу забирать всю похвалу, давайте мы разделим ее с Маурисио. Они давно играют вместе и, наверное, играют иначе, потому что сейчас Харри не всегда девятый номер".
"Еще больше я доволен тем, что они не только два игрока топ-уровня, но также близкие друзья и оба играют на команду".
"Два отличных игрока, два отличных парня, хвалю их", — цитирует Моуриньо Goal.
27.10.2020 10:00
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Последние комментарии:
даже тут лэмпард поссал на хейтеров ну что за топарь
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Еще бы!парни понимают друг друга с полупаса
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Маур решил поскромничать, но всё же при нём эта связка действует намного эффективней. И именно, благодаря его нововведениям.
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