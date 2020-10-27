Билич раскритиковал свой клуб за продажу Хегази

Главный тренер "Вест Бровича" Славен Билич раскритиковал свой клуб за продажу центрального защитника Ахмеда Хегази.

В понедельник Хегази перешел в "Аль-Иттихад" в аренду до конца сезона с последующим выкупом. Отъезд 29-летнего египтянина стал неприятным сюрпризом для Билича, чья команда накануне вечером сыграла вничью с "Брайтоном" (1:1).



"Это определенно было не мое решение. Если честно, это даже не футбольное решение. Я очень расстроен. Наша команда нуждается во всех хороших игроках".



"Хегази хорошо известен в Премьер-Лиге, он опытен, вызывается в свою сборную, является отличным профессионалом и играл на прошлой неделе против "Бернли".



"Всю неделю он тренировался с нами, даже в субботу он был еще здесь. У меня были гарантии, что он останется, так что его уход очень, очень расстраивает меня", — цитирует Билича Sky Sports.