Рюдигер вернулся в планы Лэмпарда

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард решил реабилитировать защитника Антонио Рюдигера после разговора по душам с подопечным.

Напомним, Рюдигер не сыграл ни минуты за "Челси" в новом сезоне, однако Антонио не смог найти подходящего варианта, чтобы покинуть "Стэмфорд Бридж" до закрытия летнего трансферного окна.



После трансферного дедлайна, сообщает Daily Mail, Лэмпард и Рюдигер провели конструктивные переговоры, и Фрэнк согласился впустить игрока сборной Германии в свои планы.



Лэмпард остался доволен работой Рюдигера на тренировках на прошлой неделе и даже включил Антонио в число запасных на субботний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".



Теперь Рюдигер ждет шанса, чтобы проявить себя на поле, а с таким количеством матчей, которые предстоят "Челси", у 27-летнего немца определенно будет возможность сыграть в ближайшие недели.