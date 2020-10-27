Рюдигер вернулся в планы Лэмпарда

Антонио Рюдигер и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард решил реабилитировать защитника Антонио Рюдигера после разговора по душам с подопечным.

Напомним, Рюдигер не сыграл ни минуты за "Челси" в новом сезоне, однако Антонио не смог найти подходящего варианта, чтобы покинуть "Стэмфорд Бридж" до закрытия летнего трансферного окна.

После трансферного дедлайна, сообщает Daily Mail, Лэмпард и Рюдигер провели конструктивные переговоры, и Фрэнк согласился впустить игрока сборной Германии в свои планы.

Лэмпард остался доволен работой Рюдигера на тренировках на прошлой неделе и даже включил Антонио в число запасных на субботний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Теперь Рюдигер ждет шанса, чтобы проявить себя на поле, а с таким количеством матчей, которые предстоят "Челси", у 27-летнего немца определенно будет возможность сыграть в ближайшие недели.


Метки Лэмпард, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2020 08:00

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  1. elviraaaaaaaaaaa 27.10.2020 09:16 # elviraaaaaaaaaaa
    Как всегда идиот, Томари давай шанс.

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  2. edgarkuznetsov 27.10.2020 08:55 # edgarkuznetsov
    О ,терь Челси будет ещё ниже

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  3. kos9k 27.10.2020 08:06 # kos9k
    Прогнулся перед своим властелином, жалкий Мухтар

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