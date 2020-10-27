Рюдигер вернулся в планы Лэмпарда
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард решил реабилитировать защитника Антонио Рюдигера после разговора по душам с подопечным.
Напомним, Рюдигер не сыграл ни минуты за "Челси" в новом сезоне, однако Антонио не смог найти подходящего варианта, чтобы покинуть "Стэмфорд Бридж" до закрытия летнего трансферного окна.
После трансферного дедлайна, сообщает Daily Mail, Лэмпард и Рюдигер провели конструктивные переговоры, и Фрэнк согласился впустить игрока сборной Германии в свои планы.
Лэмпард остался доволен работой Рюдигера на тренировках на прошлой неделе и даже включил Антонио в число запасных на субботний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Теперь Рюдигер ждет шанса, чтобы проявить себя на поле, а с таким количеством матчей, которые предстоят "Челси", у 27-летнего немца определенно будет возможность сыграть в ближайшие недели.
27.10.2020 08:00
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