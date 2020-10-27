Гвардиола: "Сити" не смог позволить себе покупку нападающего летом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что его клуб не смог позволить себе покупку нападающего в летнее трансферное окно.

Пропустив начало нового сезона с травмой колена, Серхио Агуэро успел сыграть только три матча, прежде чем получил новое повреждение и вернулся в лазарет, где все еще находится Габриэль Жезус. В результате на ближайшие несколько матчей "горожане" остались без нападающих.



По словам Гвардиолы, он просто не имел возможности подготовиться к этой ситуации, хотя и хотел.



"Да, возможно. У нас были такие мысли. Мы думали об этом — о том, чтобы, возможно, пригласить нападающего другого типа, но мы не смогли этого сделать".



"Думаю, этот клуб делает то, что может делать. Это не тот клуб, который хочет отражать прибыль в конце каждого года. Мы хотим делать то, что хотим и можем, и поступать так, как лучше всего для команды".



"Если ты решаешь купить нападающего, это должен быть нападающий уровня Габриэля и Серхио, но мы не смогли себе этого позволить. Такова реальность".



"Я не говорю, что клуб этого не хотел. Клуб хочет, чтобы эта команда была как можно сильнее на каждой позиции, не только в нападении. Но мы подумали: "Хорошо, Серхио вернулся, и мы не ожидаем, что Габриэль будет травмирован". Иногда ты не угадываешь", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.