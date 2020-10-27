Сон принес "Тоттенхэму" победу над "Бернли"
Не показать хоть сколько-нибудь вразумительного футбола, "Тоттенхэм" смог вырвать победу в гостях у "Бернли" благодаря голу Сон Хен Мина — 0:1.
Из-за травмы икроножной мышцы Эрик Питерс уступил свое место в стартовом составе "бордовых" Мэтту Лоутону.
Относительно матча Лиги Европы против ЛАСКа в старте у "шпор" произошло семь изменений. Вернулись сильнейшие игроки, но Гарет Бэйл был вынужден дожидаться своего шанса в запасе.
В начале матча гости успели провести только одну вразумительную атаку, когда голкипер "Бернли" Ник Поуп не без помарки забрал мяч после срикошетившего прострела Лукаса Моура. Затем возникла продолжительная пауза, вызванная кровотечением у Тоби Алдервейрелда.
Невысокий темп матча был на руку хозяевам, которые на 20-й минуте даже разразились голом Эшли Барнса, однако взятие ворот не было засчитано — офсайд.
Как ни странно, в дальнейшем "бордовые" нанесли еще несколько ударов и выглядели живее своего соперника, чья атака просто спала.
После перерыва игра не изменилась. "Шпоры" оставались в спячке, "Бернли" атаковал в силу своих скромных возможностей.
На 71-й минуте хозяева создали свой лучший момент. После розыгрыша углового Джеймс Тарковски выиграл борьбу на втором этаже и пробил, однако Харри Кейн головой вынес мяч с линии ворот.
Момент Тарковски заставил гостей встрепенуться. Обратил на себя внимание Сон Хен Мин, чей удар из пределов штрафной площади был заблокирован бросившимся в подкат Кевином Лонгом.
А на 76-й минуте "Тоттенхэм" нанес свой первый удар в створ за матч и открыл счет. Эрик Ламела подал угловой, Кейн сделал скидку на Сона, а тот головой отправил мяч под перекладину — 0:1.
Довести дело до победы было делом техники, с которой у "шпор" порядок. Шансов отыграться "Бернли" не имел.
"Тоттенхэм" провел невероятно унылый матч как для самой результативной команды Премьер-Лиги, по сути реализовав свой единственный момент за 90 минут. "Бернли" имел все шансы разжиться очками, но своего соперника не дожал.
"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
27.10.2020 00:55
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главные минетчики вышли на 10 место
как и ожидалось
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10 Челси 6 9
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Ну че местечковые хейтеры, горите от мощи Тоттенхэма?! Ох натерпитесь вы в этом сезоне, прячтесь под шконку и бейтесь в конвульсиях наедине с собой, ваш горелый пердак никому не сдался!
СОСАТЬ + ЛЕЖАТЬ!
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Опа
Пососальсе уже 10, ору
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Кейн +Сон кто ещё мог
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COME ON YOU SPURS
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