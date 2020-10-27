Сон принес "Тоттенхэму" победу над "Бернли"

Не показать хоть сколько-нибудь вразумительного футбола, "Тоттенхэм" смог вырвать победу в гостях у "Бернли" благодаря голу Сон Хен Мина — 0:1.

Из-за травмы икроножной мышцы Эрик Питерс уступил свое место в стартовом составе "бордовых" Мэтту Лоутону.



Относительно матча Лиги Европы против ЛАСКа в старте у "шпор" произошло семь изменений. Вернулись сильнейшие игроки, но Гарет Бэйл был вынужден дожидаться своего шанса в запасе.



В начале матча гости успели провести только одну вразумительную атаку, когда голкипер "Бернли" Ник Поуп не без помарки забрал мяч после срикошетившего прострела Лукаса Моура. Затем возникла продолжительная пауза, вызванная кровотечением у Тоби Алдервейрелда.



Невысокий темп матча был на руку хозяевам, которые на 20-й минуте даже разразились голом Эшли Барнса, однако взятие ворот не было засчитано — офсайд.



Как ни странно, в дальнейшем "бордовые" нанесли еще несколько ударов и выглядели живее своего соперника, чья атака просто спала.



После перерыва игра не изменилась. "Шпоры" оставались в спячке, "Бернли" атаковал в силу своих скромных возможностей.



На 71-й минуте хозяева создали свой лучший момент. После розыгрыша углового Джеймс Тарковски выиграл борьбу на втором этаже и пробил, однако Харри Кейн головой вынес мяч с линии ворот.



Момент Тарковски заставил гостей встрепенуться. Обратил на себя внимание Сон Хен Мин, чей удар из пределов штрафной площади был заблокирован бросившимся в подкат Кевином Лонгом.



А на 76-й минуте "Тоттенхэм" нанес свой первый удар в створ за матч и открыл счет. Эрик Ламела подал угловой, Кейн сделал скидку на Сона, а тот головой отправил мяч под перекладину — 0:1.



Довести дело до победы было делом техники, с которой у "шпор" порядок. Шансов отыграться "Бернли" не имел.



"Тоттенхэм" провел невероятно унылый матч как для самой результативной команды Премьер-Лиги, по сути реализовав свой единственный момент за 90 минут. "Бернли" имел все шансы разжиться очками, но своего соперника не дожал.



"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче