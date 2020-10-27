Сон принес "Тоттенхэму" победу над "Бернли"

Сон Хен Мин Не показать хоть сколько-нибудь вразумительного футбола, "Тоттенхэм" смог вырвать победу в гостях у "Бернли" благодаря голу Сон Хен Мина — 0:1.

Из-за травмы икроножной мышцы Эрик Питерс уступил свое место в стартовом составе "бордовых" Мэтту Лоутону.

Относительно матча Лиги Европы против ЛАСКа в старте у "шпор" произошло семь изменений. Вернулись сильнейшие игроки, но Гарет Бэйл был вынужден дожидаться своего шанса в запасе.

В начале матча гости успели провести только одну вразумительную атаку, когда голкипер "Бернли" Ник Поуп не без помарки забрал мяч после срикошетившего прострела Лукаса Моура. Затем возникла продолжительная пауза, вызванная кровотечением у Тоби Алдервейрелда.

Невысокий темп матча был на руку хозяевам, которые на 20-й минуте даже разразились голом Эшли Барнса, однако взятие ворот не было засчитано — офсайд.

Как ни странно, в дальнейшем "бордовые" нанесли еще несколько ударов и выглядели живее своего соперника, чья атака просто спала.

После перерыва игра не изменилась. "Шпоры" оставались в спячке, "Бернли" атаковал в силу своих скромных возможностей.

На 71-й минуте хозяева создали свой лучший момент. После розыгрыша углового Джеймс Тарковски выиграл борьбу на втором этаже и пробил, однако Харри Кейн головой вынес мяч с линии ворот.

Момент Тарковски заставил гостей встрепенуться. Обратил на себя внимание Сон Хен Мин, чей удар из пределов штрафной площади был заблокирован бросившимся в подкат Кевином Лонгом.

А на 76-й минуте "Тоттенхэм" нанес свой первый удар в створ за матч и открыл счет. Эрик Ламела подал угловой, Кейн сделал скидку на Сона, а тот головой отправил мяч под перекладину — 0:1.

Довести дело до победы было делом техники, с которой у "шпор" порядок. Шансов отыграться "Бернли" не имел.

"Тоттенхэм" провел невероятно унылый матч как для самой результативной команды Премьер-Лиги, по сути реализовав свой единственный момент за 90 минут. "Бернли" имел все шансы разжиться очками, но своего соперника не дожал.

"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2020 00:55

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  1. superperez101 27.10.2020 01:23 # superperez101
    главные минетчики вышли на 10 место
    как и ожидалось

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  2. ygyrbendar 27.10.2020 01:23 # ygyrbendar
    10 Челси 6 9

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  3. anabanana94 27.10.2020 01:16 # anabanana94
    Ну че местечковые хейтеры, горите от мощи Тоттенхэма?! Ох натерпитесь вы в этом сезоне, прячтесь под шконку и бейтесь в конвульсиях наедине с собой, ваш горелый пердак никому не сдался!

    СОСАТЬ + ЛЕЖАТЬ!

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  4. lfcmikki 27.10.2020 01:13 # lfcmikki
    Опа
    Пососальсе уже 10, ору

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  5. edgarkuznetsov 27.10.2020 01:04 # edgarkuznetsov
    Кейн +Сон кто ещё мог

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  6. anabanana94 27.10.2020 01:00 # anabanana94
    COME ON YOU SPURS

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