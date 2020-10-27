Лэмпард "очень доволен" Вернером

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что "очень доволен" своим нападающим Тимо Вернером.

Инвестируя 53 миллиона фунтов в Вернера, забившего 34 гола за "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне, Лэмпард, возможно, рассчитывал на большую отдачу от игрока сборной Германии в плане голов.



Тимо никак себя не проявил против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу, не сумев забить в пятом из шести матчей этого сезона Премьер-Лиги, однако Фрэнк не переживает.



"Я очень доволен Тимо. Если вы вернетесь в предыдущий матч (против "Саутгемптона"), то он забил два гола, также забил гол Кай Хаверц. Меньше всего я переживаю за наше нападение, учитывая имеющихся там игроков".



"Это нормально, что им требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу. Чтобы понимать, когда нужно отдать пас за спину или когда нужно отдать мяч в ноги, должно пройти некоторое время".



"Мы пригласили Тимо и Кая в клуб, чтобы увеличить мастерство, которое у нас уже есть. Хаким Зийеш выглядит так, что он все ближе к стартовому составу".



"Поэтому я не переживаю. Против "Юнайтед" нам кое-чего не хватило в заключительной фазе атак, но это нормально, и так бывает в футболе. Я очень доволен своими игроками", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.