Агуэро рискует пропустить матч с "Ливерпулем"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 8 ноября из-за травмы бедра.

Несмотря на то, что Агуэро отсутствовал с июня из-за операции на колене, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заставил Серхио сыграть три матча в течение недели, и в третьем из них — против "Вест Хэма" в минувшую субботу — 32-летний аргентинец получил новую травму.



Уже через 13 дней на "Этихад" пожалует "Ливерпуль", и примерно такое же время Гвардиола отводит как минимально возможное на восстановление Агуэро.



"Восстановление займет две-три недели. И для Серхио, и для Менди".



"Серхио получил мышечную травму в последнем матче. Когда ты отсутствовал четыре-пять матчей с повреждение колена, ты всегда рискуешь при возвращении".



"Мы пытались как можно лучше контролировать ситуацию, давая ему сыграть только 50-55 минут за матч, но это оказалось невозможно. Он точно пропустит 10-15 дней, как минимум, но это могут быть три недели или месяц. Таковы наши ожидания", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.