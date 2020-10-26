"Юнайтед" надеется купить Холанда в 2022 году

"Манчестер Юнайтед" все еще надеется приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Бреута Холанда.

Напомним, "Юнайтед" рассчитывал подписать Холанда посреди прошлого сезона, когда Эрлинг Бреут уходил из австрийского "Ред Булл".



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер даже лично ездил к своему бывшему по "Мольде", однако Холанд отправился в Дортмунд.



Согласно слухам, тогда "Юнайтед" не нашел общего языка с агентом 20-летнего норвежца Мино Райолой, который затребовал внушительные комиссионные и пункт в контракте своего клиента об отступных в 68 миллионов фунтов.



По информации The Athletic, "Юнайтед" не утратил интерес к Холанду, забившему 23 гола в 26 матчах за "Боруссию" во всех соревнованиях, однако "дьяволам" придется запастись терпением до 2022 года.



Как раз после окончания следующего сезона в контракте Холанда с "Боруссией" начнет действовать пункт об отступных, и "Юнайтед" сможет купить нападающего за обозначенные выше 68 млн. фунтов.



В то же время вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд хочет и одноклубника Холанда в лице вингера Джейдона Санчо. "Дьяволы" даже дали кодовое название процессу согласования этого трансфера — "Проект номер 7".



"Юнайтед" не смог договориться с "Боруссией" по Санчо минувшим летом, но собирается вернуться после окончания этого сезона. Вудворда не смущает то, что "семерка" с недавних пор принадлежит Эдинсону Кавани.