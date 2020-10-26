"Челси" решил провести тренировку в России

Фрэнк Лэмпард "Челси" решил провести тренировку в России в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Краснодара" в среду вечером.

На этой неделе с визитом в Россию в рамках Лиги Чемпионов пожалует не только "Челси", но и "Бавария", которой играть в Москве с Локомотивом.

Россия — одна из самых пострадавших стран в мире от второй волны пандемии коронавируса, поэтому "Бавария" решила провести на своей базе в Мюнхене не только заключительную тренировку, но и даже пресс-конференцию.

"Бавария" прилетит в столицу России, отсидится в отеле, сыграет матч и сразу же улетит домой. В этом плане "Челси" решил действовать по-другому, сообщает Daily Mail.

"Синие" прилетят на юг России во вторник и свою заключительную тренировку проведут на стадионе "Краснодара" ближе к вечеру. Там же наставник команды Фрэнк Лэмпард даст свою пресс-конференцию по Zoom.

Представители "Челси" уже посетили стадион "Краснодара" и отель, куда заселится команда, и убедились, что все условия соответствуют коронавирусным протоколам УЕФА и Премьер-Лиги.


Метки Краснодар, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2020 21:00

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  1. lfc-krr 26.10.2020 21:16 # lfc-krr
    Решили получить удовольствие от нормального стадиона, а не моста моченого

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  2. selta 26.10.2020 21:08 # selta
    Бухнут там с русичами ари и жоэлинтоном, да сыграют на балалайке золотые купола, и поедут матч сливать

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