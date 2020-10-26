"Челси" решил провести тренировку в России в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Краснодара" в среду вечером.

На этой неделе с визитом в Россию в рамках Лиги Чемпионов пожалует не только "Челси", но и "Бавария", которой играть в Москве с Локомотивом.



Россия — одна из самых пострадавших стран в мире от второй волны пандемии коронавируса, поэтому "Бавария" решила провести на своей базе в Мюнхене не только заключительную тренировку, но и даже пресс-конференцию.



"Бавария" прилетит в столицу России, отсидится в отеле, сыграет матч и сразу же улетит домой. В этом плане "Челси" решил действовать по-другому, сообщает Daily Mail.



"Синие" прилетят на юг России во вторник и свою заключительную тренировку проведут на стадионе "Краснодара" ближе к вечеру. Там же наставник команды Фрэнк Лэмпард даст свою пресс-конференцию по Zoom.



Представители "Челси" уже посетили стадион "Краснодара" и отель, куда заселится команда, и убедились, что все условия соответствуют коронавирусным протоколам УЕФА и Премьер-Лиги.